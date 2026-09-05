Mit 18 schon Geschäftsführer: Can Mirzo und Serman Nabo bauen Lunavo Media auf

Can Mirzo begann bereits mit Anfang 17 im Vertrieb und sammelte früh praktische Erfahrung im direkten Kundenkontakt, in der Beratung und im Verkauf. Seinen heutigen Geschäftspartner Serman Nabo lernte er während der gemeinsamen Arbeit in einem Callcenter kennen.

Schon dort stellten die beiden fest, dass sie ähnliche Ziele verfolgten. Während der Job für viele Kollegen einfach Arbeit war, beschäftigten sich Can Mirzo und Serman Nabo immer wieder mit eigenen Geschäftsideen und der Frage, wie sie langfristig etwas Eigenes aufbauen könnten.

Bevor Lunavo Media entstand, probierten sie verschiedene Geschäftsmodelle aus. Dazu gehörten E-Commerce, Dropshipping, Online-Marketing und Reselling. Nicht jedes Projekt funktionierte. Einige Ideen wurden wieder eingestellt, andere dienten vor allem dazu, Erfahrungen zu sammeln.

Gerade diese Phase half den beiden dabei, besser zu verstehen, welche Geschäftsmodelle zu ihnen passen und welche Fähigkeiten für den Aufbau eines Unternehmens wichtig sind. Statt gescheiterte Projekte zu verstecken, sehen sie diese heute als Teil ihrer Entwicklung.