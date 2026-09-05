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Mit 18 schon Geschäftsführer: Can Mirzo und Serman Nabo bauen Lunavo Media auf

05. September 2026, 21:58
Hannover,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Vom Callcenter zur eigenen Digitalagentur: Can Mirzo und Serman Nabo probierten früh E-Commerce, Dropshipping, Reselling und Online-Marketing aus. Nicht jedes Projekt funktionierte. Heute bündeln sie ihre Erfahrungen in Lunavo Media und bauen das Unternehmen mit Fokus auf Vertrieb, digitale Kundengewinnung und skalierbare Prozesse weiter aus.

links Can Mirzo, rechts Serman Nabo

l: Can Mirzo r: Serman Nabo
© LUNAVO.MEDIA

Vom Callcenter zur eigenen Agentur

Can Mirzo begann bereits mit Anfang 17 im Vertrieb und sammelte früh praktische Erfahrung im direkten Kundenkontakt, in der Beratung und im Verkauf. Seinen heutigen Geschäftspartner Serman Nabo lernte er während der gemeinsamen Arbeit in einem Callcenter kennen.

Schon dort stellten die beiden fest, dass sie ähnliche Ziele verfolgten. Während der Job für viele Kollegen einfach Arbeit war, beschäftigten sich Can Mirzo und Serman Nabo immer wieder mit eigenen Geschäftsideen und der Frage, wie sie langfristig etwas Eigenes aufbauen könnten.

Bevor Lunavo Media entstand, probierten sie verschiedene Geschäftsmodelle aus. Dazu gehörten E-Commerce, Dropshipping, Online-Marketing und Reselling. Nicht jedes Projekt funktionierte. Einige Ideen wurden wieder eingestellt, andere dienten vor allem dazu, Erfahrungen zu sammeln.

Gerade diese Phase half den beiden dabei, besser zu verstehen, welche Geschäftsmodelle zu ihnen passen und welche Fähigkeiten für den Aufbau eines Unternehmens wichtig sind. Statt gescheiterte Projekte zu verstecken, sehen sie diese heute als Teil ihrer Entwicklung.

Mit Lunavo Media beginnt die nächste Wachstumsphase

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre entstand schließlich Lunavo Media. Die Digitalagentur unterstützt Unternehmen unter anderem bei digitaler Kundengewinnung, Online-Marketing, Webauftritten, Werbeanzeigen, KI-gestützten Lösungen und Vertriebsprozessen.

Dabei wollen Can Mirzo und Serman Nabo nicht lediglich einzelne Dienstleistungen verkaufen. Entscheidend soll sein, welchen konkreten geschäftlichen Nutzen eine Maßnahme für den Kunden erzeugt. Bei einem betreuten Unternehmen konnte Lunavo Media nach eigenen Angaben innerhalb eines Monats die Anzahl der Anfragen um rund 25 Prozent steigern.

Nun baut Lunavo Media seine Strukturen weiter aus. Das Unternehmen plant ein Netzwerk aus selbstständigen Handelsvertretern und möchte den Vertrieb schrittweise bundesweit erweitern. Die Vertriebspartner sollen sowohl im Außendienst als auch im telefonischen Vertrieb tätig werden können.

Parallel entsteht eine digitale Vertriebsstruktur, über die unter anderem Leads angelegt, Kundenstatus verfolgt und Provisionen transparent eingesehen werden können. Auch Vertrags- und Onboardingprozesse sollen weitgehend digital ablaufen.

Damit schließt sich für Can Mirzo und Serman Nabo ein besonderer Kreis: Kennengelernt haben sie sich selbst im Callcenter. Heute bauen sie gemeinsam eine eigene Vertriebsorganisation auf.

Während viele Gleichaltrige gerade erst in ihre berufliche Laufbahn starten, tragen die beiden bereits Verantwortung für Kunden, Projekte und den Aufbau eines eigenen Unternehmens. Für Can Mirzo und Serman Nabo soll Lunavo Media dabei erst der Anfang sein.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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