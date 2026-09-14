TRENDKRAFT Metrics macht PR-Reichweite transparent, keine Blackbox mehr

Metrics ist direkt in TRENDKRAFT eingebunden. Veröffentlichungen, Unternehmensdarstellung und Zugriffsauswertung stehen damit in einem gemeinsamen Arbeitsumfeld zur Verfügung. Agenturen können darüber hinaus, abhängig vom Tarif, mehrere Kunden-Newsrooms zentral betreuen.

Die kostenlose Basic-Mitgliedschaft enthält ausgewählte Metrics-Einblicke sowie Berichte nach 7 und 28 Tagen. Während einer aktiven M+ Mitgliedschaft ist die vollständige Suite ohne separates Analysepaket enthalten. Die Messung läuft unabhängig vom Zugang zum Dashboard weiter.