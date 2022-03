Teamplay in der Markengruppe: Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati mit ambitionierten Zielen

Die Transformation hin zur E-Mobilität erfordert hohe Investitionen: Audi, Bentley, Ducati und Lamborghini werden mit einer intensivierten Zusammenarbeit in ihrer Markengruppe auf diesem Weg in Zukunft noch stärker von Synergien profitieren. Die Zusammenarbeit in der Gruppe gibt den Marken die Freiheit, sich auf individuelle Stärken zu fokussieren.

Die britische Luxusmarke Bentley ist seit Anfang dieses Jahres vollständig bei Audi integriert. „Das haben wir zum Anlass genommen, auch unsere Zusammenarbeit mit Lamborghini und Ducati zu intensivieren und das Teamplay in unserer Markengruppe von Grund auf neu aufzustellen“, sagt Markus Duesmann, Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG.

Die Steuerungsfunktion für Bentley innerhalb der Markengruppe Premium hatte Audi bereits Anfang 2021 übernommen. Seither haben gemeinsame Teams von Audi und Bentley zahlreiche Synergieprojekte angestoßen und beispielsweise die Forschungs- und Entwicklungsstrukturen angeglichen. Bentley CEO Adrian Hallmark sieht die Luxusmarke in der Gruppe angekommen: „Wir profitieren schon jetzt von der teamorientierten Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Unsere Pläne in Richtung Elektromobilität sind sicherlich ambitioniert, aber mit dem Know-how aller Marken im Verbund wird es uns gelingen.“