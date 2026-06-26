Die MVO 2023/1230 definiert eine wesentliche Veränderung als jeden Eingriff in eine Maschine, der deren ursprüngliche Risikobeurteilung ungültig macht — ausdrücklich auch Software-Änderungen, die Steuerungslogik, Sicherheitsabschaltungen oder Betriebsgrenzen beeinflussen. Wer eine solche Änderung vornimmt, wird rechtlich zum Hersteller der veränderten Maschine. Mit sämtlichen Pflichten: neue Risikobeurteilung, neue technische Dokumentation, neue Konformitätserklärung, neues CE-Zeichen. Die MVO schreibt vor, dass technische Unterlagen jederzeit dem aktuellen Stand entsprechen müssen — dokumentiert, versioniert, nachweisfähig. Zehn Jahre lang.
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Ein Software-Update macht Sie zum Hersteller — Maschinenverordnung 2027
Wer Maschinen mit Software-Updates verändert, wird zum Hersteller — mit allen Pflichten:
- EU-Maschinenverordnung 2023/1230 gilt ab 20. Januar 2027
- Wesentliche Veränderung durch Software löst neue Konformitätspflicht aus
- Statische PDF-Dokumentation erfüllt die Anforderungen strukturell nicht
Ein Software-Update macht Sie zum Hersteller — EU-Maschinenverordnung 2023/1230
© PreQ GmbH
Was die Verordnung als wesentliche Veränderung einstuft
Das Architekturproblem: Warum statische PDF-Dokumentation nicht ausreicht
Die meisten Unternehmen haben ihre Betriebsanleitungen als statische PDF-Dateien archiviert — einmalig erstellt, seitdem nicht angefasst. Ein PDF, das beim nächsten Update veraltet, erfüllt die Anforderungen der MVO strukturell nicht. Was gebraucht wird, ist eine Dokumentationsarchitektur, bei der digitaler Inhalt unabhängig vom physischen Label aktualisiert werden kann. Das Typenschild an der Maschine bleibt — der Inhalt dahinter, abrufbar per QR-Code, wird aktuell gehalten. Das ist die Architektur, die wir für die Anforderungen der MVO 2023/1230 entwickelt haben — und die abbildet, was die Verordnung verlangt.
maschinenverordnung-2027.eu ist die Informations- und Lösungsplattform zur EU-Maschinenverordnung 2023/1230, die ab dem 20. Januar 2027 verbindlich gilt. Die Plattform richtet sich an Maschinenhersteller, Importeure und Inverkehrbringer, die ihre Konformitätspflichten rechtzeitig und nachweisfähig umsetzen wollen — mit Fokus auf digitale Betriebsanleitungen, QR-basierte Kennzeichnung und mehrsprachige Dokumentation.
maschinenverordnung-2027.eu wird betrieben von der PreQ GmbH, Weyhe. PreQ verbindet physische Kennzeichnung, dynamische digitale Dokumentation und EU-Compliance-Infrastruktur in einem integrierten System — mehrsprachig, versionsaktuell, aus einer Hand.