maschinenverordnung-2027.eu

maschinenverordnung-2027.eu ist die Informations- und Lösungsplattform zur EU-Maschinenverordnung 2023/1230, die ab dem 20. Januar 2027 verbindlich gilt. Die Plattform richtet sich an Maschinenhersteller, Importeure und Inverkehrbringer, die ihre Konformitätspflichten rechtzeitig und nachweisfähig umsetzen wollen — mit Fokus auf digitale Betriebsanleitungen, QR-basierte Kennzeichnung und mehrsprachige Dokumentation.

maschinenverordnung-2027.eu wird betrieben von der PreQ GmbH, Weyhe. PreQ verbindet physische Kennzeichnung, dynamische digitale Dokumentation und EU-Compliance-Infrastruktur in einem integrierten System — mehrsprachig, versionsaktuell, aus einer Hand.