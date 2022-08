55 Jahre Selbstständigkeit Dr. Rudolph Meindl

Am 15. Mai 1967, also vor nunmehr 55 Jahren, begann Dr. Rudolph Meindl seinen beruflichen Werdegang.

Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium an der Hochschule für Welthandel in Wien, startete seine Karriere bei der Gothaer Lebensversicherung a.G., bei der er zum erfolgreichsten Außendienstmitarbeiter der Gothaer in der Geschichte der Gothaer Lebensversicherung aufgestiegen ist.

1973 gründete er die Curamed Dr. Meindl u. Partner GmbH, welche Mediziner auf dem Sprung in die Selbstständigkeit unterstützte. Die Firma Curamed half Ärzten bei der Standortsuche, beriet bei der Praxiseinrichtung, half beim Ausarbeiten der Businesspläne und kümmerte sich um die Finanzierung.

Um die optimale Betreuung, also ein “Rundum-Sorglos-Paket” für Ärzte, richtig durchführen zu können, gründet Dr. Meindl im Jahr 1975 gemeinsam mit Werner Schneider, der als ehemaliger Geschäftsführer eines Nürnberger Ärztehauses über umfangreiches Wissen über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) verfügte, das heutige mittelständische Unternehmen – die Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle.

Seit der Gründung vor über 45 Jahren hat er die Dr. Meindl und Partner Verrechnungsstelle GmbH zur führenden inhabergeführten privatärztlichen Abrechnungsstelle Deutschlands gemacht.

Einen genauen Eindruck von der Vielfalt der 55-jährigen Unternehmerkarriere von Dr. Rudolph Meindl vermittelt das mit ihm geführte Interview.

Das ausführliche Interview mit einem Rückblick auf seine unternehmerische Laufbahn ist in einer Sonderausgabe des Infobriefs erschienen:

https://verrechnungsstelle.de/infobrief/sonderausgabe-76/