BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER hat bei der Kundenorientierung die Nase vorn

Über die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER

Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER mit Sitz in Bielefeld wurde 1884 gegründet und betreut heute rund 230.000 Kunden. Die Beliebtheit der größten Betriebskrankenkasse in Ostwestfalen-Lippe reicht mit Standorten in Bielefeld, Arnsberg und Friedrichshafen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Insbesondere auch in der Bodenseeregion hat sich die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER als leistungsstarker Gesundheitspartner fest etabliert.

Das umfangreiche Leistungsspektrum der Krankenkasse mit mehr als 400 Mitarbeitenden reicht von alternativen Heilmethoden bis zur Zahnvorsorge und in vielen Bereichen über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Die BKK GS versteht sich als moderne und familienfreundliche Krankenkasse mit besonderen Leistungen und individuellem Service für Familien, Berufsstarter, Berufstätige und Selbstständige. Neben einem attraktiven Bonusprogramm profitieren Versicherte von Zusatzleistungen und Extra-Tarifen mit Beitragsrückgewähr. Weitere Informationen unter https://www.bkkgs.de und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.