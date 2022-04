DVMD-Fachtagung zum Wandel im medizinischen Informationsmanagement

Nach einer langen und erfolgreichen Online-Eventreihe freut sich der Verband auf die erste größere Live-Veranstaltung, die vom 12 – 13. Mai 2022 im Penta Hotel in Leipzig stattfinden wird. Anlässlich des 50-jährigen Verbandsjubiläums hat der DVMD nicht nur ein breit gefächertes Informations- und Weiterbildungsprogramm zusammengestellt, sondern möchte mit seinen Gästen am Abend des ersten Tages im Rahmen des beliebten „FeierAbends“ auf ein halbes Jahrhundert DVMD anstoßen.

Die 16. DVMD-Fachtagung steht unter dem Motto „Informationsmanagement im Wandel“. Hintergrund für den Titel ist die digitale Transformation, die in kaum einer Branche einen so gewichtigen Einfluss auf die Arbeitsqualität hat wie im Gesundheitswesen. Die Tagung bietet u. a. Sessions zur Weiterentwicklung einer Digitalstrategie, zu Standards und Interoperabilität, zur Tumordokumentation und setzt einen Schwerpunkt auf den Themenkomplex des Datenmanagements, wozu ebenfalls eine Fülle von Informations-Sessions zur Verfügung stehen. In einem separaten Tagungstrack werden zudem Aus- und Weiterbildungsangebote vorgestellt. Am zweiten Tagungstag ist eine Reihe von Tutorials zu vielen Themen des Medizinischen Informationsmanagements geplant. Neben Angeboten zu FHIR, Datenmanagement, Qualitätssicherung und Klinischen Studien befasst sich ein Tutorial mit den neuen Konzepten der EU-Verordnung 536/2014 und erklärt deren Implementierung durch das von der EMA entwickelte IT-System CTIS. In diesem Tutorial wird ein Gesamtüberblick über die Einreichungs- und Genehmigungsprozesse für klinische Arzneimittelprüfungen in der EU und Deutschland gegeben, sowie die neuen EU-Transparenzregeln zu klinischen Arzneimittelprüfungen erläutert.

Die Tickets für die Tagung, die Tutorials und den FeierAbend „50 Jahre DVMD“ sind unabhängig voneinander buchbar. Für die Teilnahme an der Tagung zahlen DVMD-Mitglieder weniger als die Hälfte des Tagungspreises! Aber auch Mitglieder kooperierender Gesellschaften (BVMI, GMDS, DGfM und KH-IT) und MitarbeiterInnen von Fördermitgliedern profitieren von vergünstigten Tickets. Weitere Informationen zum Tagungsprogramm und der Zugriff auf das für den DVMD beim Veranstaltungshotel (Penta Hotel Leipzig) reservierte Zimmerkontingent finden sich unter https://dvmd.de/events/16-dvmd-fachtagung.

Der Erfolg der vielen Online-Veranstaltungen der letzten zwei Jahre hat den Verband bestärkt, im Event-Bereich in Zukunft einen Mix aus Live- und Online-Formaten anzubieten: Wenn machbar, werden Konferenzen wie die großen Fachtagungen live stattfinden. Doch gerade im Weiterbildungsbereich wird es nach wie vor eine Vielzahl von Online-Konferenzen geben, weil sie die Reisezeiten- und kosten minimieren und eine umweltfreundliche Teilnahme ermöglichen. So bietet der Verband z. B. wenige Tage nach der Fachtagung eine kostenfreie Web-Konferenz zum Thema „Elektronischer Informationsaustausch im LE-Portal (Leistungserbringer-Portal)“ an (https://dvmd.de/events/dvmd-fokus-le-portal).

Verbandsprofil

„Der Fachverband für Dokumentation und Informationsmanagement in der Medizin“ (DVMD e. V.) ist die Interessenvertretung für alle Berufsgruppen in der Dokumentation und im Informationsmanagement in der Medizin. Der 1972 gegründete Verband zählt derzeit rund 800 Mitglieder. Hauptziele des DVMD sind die Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen des Medizinischen Informationsmanagements, die Qualitätssicherung von Ausbildung und Studium in diesem Bereich, die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, die regelmäßige Organisation von Fachtagungen sowie die Bildung von Kooperationen und Netzwerken. Fachöffentlichkeit und Mitglieder werden durch die Zeitschrift „Forum der Medizin_Dokumentation und Medizin_Informatik“ (mdi) informiert. Der Verband setzt sich für eine nationale und europaweite Harmonisierung der Ausbildung sowie für ein einheitliches Berufsbild ein.

