„Eat Science Health”: Podcast mit Deutschlands Top-Ernährungsmediziner gestartet

Prof. Christian Sina und seine Gesprächspartner erklären leicht verständlich, wie jeder die neuesten Erkenntnisse der Ernährungsmedizin nutzen kann, um gesünder zu leben, besser vorzubeugen und Krankheiten effektiver zu therapieren. Eat Science Health stärkt damit die evidenzbasierte Aufklärung in Deutschland.

Zum Expertenteam gehören unter anderem der Pharmazeut Prof. Dr. Martin Smollich, der Onkologe PD Dr. Niklas Gebauer, die Gynäkologin Dr. Mirjam Wagner, der Diabetologe Dr. Dr. Torsten Schröder, die Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Annika Wagner und der Dermatologe Prof. Dr. Diamant Thaci.

Die Auswahl unserer Lebensmittel und der Umgang mit ihnen sind entscheidend dafür, dass wir gesund sind und bleiben und wie wir uns fühlen. Auch wenn das Ernährungsbewusstsein in Deutschland in den vergangenen Jahren gewachsen ist, gibt es immer noch große Unsicherheit und viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie sich gesundheitsfördernd ernähren können.[1] Genau da setzt das neue Podcastformat “Eat Science Health” mit Prof. Dr. Christian Sina, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, an. Gemeinsam mit der Hamburger Healthcare-Agentur MedServation hat er das Konzept unter der Dachmarke Health Celerates entwickelt. Die ersten Folgen sind bereits abrufbar.



Im Januar 2024 startete Eat Science Health auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das Konzept: Im Gespräch mit führenden Experten wie dem Pharmazeuten Prof. Dr. Martin Smollich, dem Onkologen PD Dr. Niklas Gebauer, der Gynäkologin Dr. Mirjam Wagner, dem Diabetologen Dr. Dr. Torsten Schröder, Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Annika Wagner und dem Dermatologen Prof. Dr. Diamant Thaci klärt Prof. Sina über die Auswirkungen unserer Ernährung auf die Gesundheit auf – auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Im zweiwöchentlichen Rhythmus erscheinen seit Januar neue Episoden mit dem Fokus auf Themen wie Intervallfasten, PMS, Diabetes, Krebs und richtiger Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln - barrierefrei und leicht verständlich.