Formaldehyd (CH₂O), auch Methanal genannt, ist ein farbloses Gas mit einem stechenden, beißenden Geruch. Es gehört zu den flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und wird unter anderem bei der Herstellung von Kunststoffen, Klebstoffen und Holzprodukten verwendet.
Formaldehyd kann während Produktionsprozessen freigesetzt werden, aber auch aus Materialien, die bereits in Gebäuden, Möbeln oder anderen Produkten verarbeitet wurden. Dieser Vorgang wird als Emission oder Ausgasung bezeichnet.
Bei Raumtemperatur liegt Formaldehyd in gasförmigem Zustand vor. Dadurch kann sich der Stoff über die Luft ausbreiten. Insbesondere in geschlossenen Räumen oder Räumen mit unzureichender Belüftung können erhöhte Konzentrationen entstehen.
Formaldehyd kommt in zahlreichen Materialien, Produkten und industriellen Prozessen vor. Es wird unter anderem als Ausgangsstoff für die Herstellung von Harzen, Bindemitteln und verschiedenen chemischen Produkten eingesetzt. Bei der Herstellung, Verarbeitung und Lagerung dieser Materialien kann Formaldehyd freigesetzt werden und in die Umgebungsluft gelangen.