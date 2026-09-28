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Mehr Kontrolle: BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bietet digitale Unterstützung bei Bluthochdruck

28. September 2026, 22:14
Bielefeld,
Deutschland
News

Zum Weltherztag am 29. September 2026 setzt die Krankenkasse BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER auf digitale Unterstützung und bietet ihren Versicherten mit Manoa Plus ein Programm zur Kontrolle des Bluthochdrucks, das auch das Verständnis dafür fördert, den eigenen Lebensstil positiv zu beeinflussen.

Manoa Plus unterstützt Versicherte der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER im Umgang mit Bluthochdruck

Manoa Plus unterstützt Versicherte der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER im Umgang mit Bluthochdruck
© Adapter Health GmbH, ManoaPlus (KI-generiert)

Bluthochdruck bleibt häufig unbemerkt

Obwohl beinahe jeder dritte Erwachsene in Deutschland von Bluthochdruck betroffen ist, spüren viele im Alltag zunächst keine Beschwerden. Entsprechend wird der Blutdruck bei nur etwa der Hälfte der Betroffenen regelmäßig kontrolliert. Das kann schwerwiegende Folgen haben: Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck kann die Blutgefäße und wichtige Organe schädigen und damit das Risiko für Erkrankungen des Herzens, Gehirns, der Nieren oder Augen erhöhen.

Dabei lässt sich einiges tun, um den Blutdruck positiv zu beeinflussen. So spielt neben genetischen Faktoren insbesondere der Lebensstil eine wichtige Rolle. Weniger Salz im Essen, mehr Bewegung, nicht rauchen und Alkohol nur in Maßen: Was einfach klingt, ist im Alltag nicht immer leicht umzusetzen. Gerade deshalb kann es helfen, die eigenen Werte regelmäßig im Blick zu behalten und Schritt für Schritt Veränderungen anzugehen.

Digitale Gesundheitsvorsorge per App

„Wir wissen um die Gefahren eines erhöhten Blutdrucks. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Werte regelmäßig im Blick zu behalten. Mit Manoa Plus möchten wir unsere Versicherten dabei unterstützen, ihren Blutdruck besser zu verstehen und selbst aktiv zu werden. Denn die Risikofaktoren lassen sich sehr gut positiv beeinflussen“, so Manuel Maletzki, Geschäftsbereichsleitung Versorgung bei der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER.

Manoa Plus begleitet die Nutzerinnen und Nutzer durch den Alltag. Für die Nutzung der App messen Versicherte ihren Blutdruck mit einem eigenen Messgerät. Die Werte lassen sich manuell in Manoa eingeben, per Smartphone-Kamera erfassen oder über kompatible Geräte automatisch übertragen. Die App stellt den Verlauf übersichtlich dar und leitet einmal im Monat zu einer strukturierten Blutdruckmesswoche an. Die dokumentierten Werte können zudem mit der behandelnden Arztpraxis geteilt werden und das ärztliche Gespräch unterstützen.

Manoa App: Messen. Verstehen. Handeln.

Ein digitaler Coach in Form eines Chatbots gibt persönliche Rückmeldungen und alltagstaugliche Tipps zu Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und Schlaf. So unterstützt Manoa dabei, Veränderungen zu erkennen und gesunde Gewohnheiten aufzubauen. 

Damit unterstützt Manoa Plus nicht nur bei der regelmäßigen Kontrolle des Blutdrucks, sondern motiviert auch dazu, Risikofaktoren aktiv anzugehen und den eigenen Lebensstil nachhaltig zu verändern. Manoa Plus wurde von der Pathmate Technologies AG aus Zürich entwickelt und ist als erstes Medizinprodukt für Menschen mit Bluthochdruck von der Deutschen Hochdruckliga zertifiziert.

Teilnahme und weitere Informationen

Zum Weltherztag am 29. September lohnt sich ein einfacher Gesundheitscheck: Wann wurde der eigene Blutdruck zuletzt gemessen? Wer seine Werte kennt, kann Veränderungen frühzeitig erkennen und gemeinsam mit medizinischen Fachkräften geeignete Schritte einleiten. 

Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bietet Manoa Plus ihren Versicherten an. Weitere Informationen gibt es unter https://www.bkkgs.de/versicherte/service/online-gesundheits-coaches/manoa-plus.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER

Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER wurde vor 140 Jahren gegründet und betreut heute rund 210.000 Versicherte und Unternehmen. Die Beliebtheit der größten Betriebskrankenkasse in Ostwestfalen-Lippe geht weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Vor allem in der Bodensee-Region hat sich die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER als familienfreundlicher Gesundheitspartner fest etabliert. Heute setzen sich über 450 Mitarbeitende an den Unternehmensstandorten in Bielefeld, Friedrichshafen und Arnsberg täglich für die Bedürfnisse der Versicherten ein. Weitere Informationen auf der Website https://www.bkkgs.de und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.

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