Mehr Kontrolle: BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bietet digitale Unterstützung bei Bluthochdruck

Obwohl beinahe jeder dritte Erwachsene in Deutschland von Bluthochdruck betroffen ist, spüren viele im Alltag zunächst keine Beschwerden. Entsprechend wird der Blutdruck bei nur etwa der Hälfte der Betroffenen regelmäßig kontrolliert. Das kann schwerwiegende Folgen haben: Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck kann die Blutgefäße und wichtige Organe schädigen und damit das Risiko für Erkrankungen des Herzens, Gehirns, der Nieren oder Augen erhöhen.

Dabei lässt sich einiges tun, um den Blutdruck positiv zu beeinflussen. So spielt neben genetischen Faktoren insbesondere der Lebensstil eine wichtige Rolle. Weniger Salz im Essen, mehr Bewegung, nicht rauchen und Alkohol nur in Maßen: Was einfach klingt, ist im Alltag nicht immer leicht umzusetzen. Gerade deshalb kann es helfen, die eigenen Werte regelmäßig im Blick zu behalten und Schritt für Schritt Veränderungen anzugehen.

Digitale Gesundheitsvorsorge per App

„Wir wissen um die Gefahren eines erhöhten Blutdrucks. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Werte regelmäßig im Blick zu behalten. Mit Manoa Plus möchten wir unsere Versicherten dabei unterstützen, ihren Blutdruck besser zu verstehen und selbst aktiv zu werden. Denn die Risikofaktoren lassen sich sehr gut positiv beeinflussen“, so Manuel Maletzki, Geschäftsbereichsleitung Versorgung bei der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER.

Manoa Plus begleitet die Nutzerinnen und Nutzer durch den Alltag. Für die Nutzung der App messen Versicherte ihren Blutdruck mit einem eigenen Messgerät. Die Werte lassen sich manuell in Manoa eingeben, per Smartphone-Kamera erfassen oder über kompatible Geräte automatisch übertragen. Die App stellt den Verlauf übersichtlich dar und leitet einmal im Monat zu einer strukturierten Blutdruckmesswoche an. Die dokumentierten Werte können zudem mit der behandelnden Arztpraxis geteilt werden und das ärztliche Gespräch unterstützen.