Mobile Beauty-Profis finden: Darauf kommt es an

Was sind mobile Beauty- und Wellnessdienstleister?

Mobile Beauty- und Wellnessdienstleister sind selbstständige Fachkräfte, die ihre Leistung direkt beim Kunden erbringen statt im eigenen Studio. Dazu gehören zum Beispiel Masseurinnen und Masseure, Nageldesignerinnen, Fußpflegerinnen, Kosmetikerinnen sowie Wimpern- und Brow-Stylistinnen. Sie bringen Liege, Werkzeug und Pflegeprodukte selbst mit. Der Kunde braucht nur etwas Platz und gutes Licht.

Für wen lohnt sich der Termin zu Hause?

Der Hauptgrund ist Zeit. Laut TK-Stressreport 2025 fühlen sich 66 Prozent der Menschen in Deutschland häufig oder manchmal gestresst – 2013 waren es noch 57 Prozent. Ein Termin zu Hause spart Anfahrt, Parkplatzsuche und Wartezeit. Besonders gefragt ist er bei:

Berufstätigen, die abends keine Lust mehr auf weitere Wege haben

Eltern mit kleinen Kindern, die schwer aus dem Haus kommen

älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ihren Angehörigen

Reisenden, die sich im Hotel eine Massage gönnen möchten

Was kosten mobile Beauty-Leistungen?

Mobile Termine kosten oft etwas mehr als im Studio, weil die Anfahrt der Fachkraft eingerechnet ist. Laut den Preisrichtwerten der Plattform Selfkea (Stand August 2026) liegen typische Leistungen bei:

Klassische Massage, 60 Minuten: etwa 65 bis 110 Euro

Maniküre mit Shellac, 60 bis 75 Minuten: etwa 45 bis 70 Euro

Klassische Fußpflege, 30 bis 45 Minuten: etwa 35 bis 55 Euro

Wimpernlifting, 60 bis 75 Minuten: etwa 65 bis 95 Euro

Je nach Entfernung kann eine Anfahrtspauschale dazukommen. Jede Fachkraft legt ihre Preise selbst fest.