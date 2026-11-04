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Mobile Beauty-Profis finden: Darauf kommt es an

05. November 2026, 01:30
Bremen,
Deutschland
Ratgeber

Mobile Beauty- und Wellnessdienstleister kommen mit eigener Ausstattung zu ihren Kunden nach Hause, ins Büro oder ins Hotel – von der Massage über die Maniküre bis zur Fußpflege. Weil sich zwei Drittel der Menschen in Deutschland häufig oder manchmal gestresst fühlen, wächst das Interesse. Worauf man bei der Auswahl achten sollte.

Mobile Massage zu Hause: Masseur massiert den Rücken einer liegenden Person

Mobile Massage zu Hause
© Andrea Prochilo / Pexels

Was sind mobile Beauty- und Wellnessdienstleister?

Mobile Beauty- und Wellnessdienstleister sind selbstständige Fachkräfte, die ihre Leistung direkt beim Kunden erbringen statt im eigenen Studio. Dazu gehören zum Beispiel Masseurinnen und Masseure, Nageldesignerinnen, Fußpflegerinnen, Kosmetikerinnen sowie Wimpern- und Brow-Stylistinnen. Sie bringen Liege, Werkzeug und Pflegeprodukte selbst mit. Der Kunde braucht nur etwas Platz und gutes Licht.

Für wen lohnt sich der Termin zu Hause?

Der Hauptgrund ist Zeit. Laut TK-Stressreport 2025 fühlen sich 66 Prozent der Menschen in Deutschland häufig oder manchmal gestresst – 2013 waren es noch 57 Prozent. Ein Termin zu Hause spart Anfahrt, Parkplatzsuche und Wartezeit. Besonders gefragt ist er bei:

  • Berufstätigen, die abends keine Lust mehr auf weitere Wege haben
  • Eltern mit kleinen Kindern, die schwer aus dem Haus kommen
  • älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ihren Angehörigen
  • Reisenden, die sich im Hotel eine Massage gönnen möchten

Was kosten mobile Beauty-Leistungen?

Mobile Termine kosten oft etwas mehr als im Studio, weil die Anfahrt der Fachkraft eingerechnet ist. Laut den Preisrichtwerten der Plattform Selfkea (Stand August 2026) liegen typische Leistungen bei:

  • Klassische Massage, 60 Minuten: etwa 65 bis 110 Euro
  • Maniküre mit Shellac, 60 bis 75 Minuten: etwa 45 bis 70 Euro
  • Klassische Fußpflege, 30 bis 45 Minuten: etwa 35 bis 55 Euro
  • Wimpernlifting, 60 bis 75 Minuten: etwa 65 bis 95 Euro

Je nach Entfernung kann eine Anfahrtspauschale dazukommen. Jede Fachkraft legt ihre Preise selbst fest.

Woran erkennt man einen seriösen mobilen Dienstleister?

Weil mobile Fachkräfte ins eigene Zuhause kommen, ist Vertrauen besonders wichtig. Diese Punkte helfen bei der Auswahl:

  • Klare Angaben: Name, Kontaktdaten und bei gewerblichen Angeboten ein Impressum
  • Transparente Preise: Servicepreis und Anfahrt stehen vor dem Termin fest
  • Eigene Ausstattung und Hygiene: sauberes, desinfiziertes Werkzeug und frische Tücher
  • Vorab-Fragen: Seriöse Anbieter fragen nach Allergien, Vorerkrankungen oder Medikamenten
  • Verbindliche Bestätigung: Termin, Leistung und Preis sind schriftlich bestätigt
  • Sichere Zahlung: nachvollziehbar statt nur bar auf die Hand

Bei gesundheitlichen Beschwerden gilt: Wellness- und Kosmetikleistungen ersetzen keine medizinische Behandlung.

Welche Plattformen vermitteln mobile Beauty-Termine?

Einen Teil der Checkliste können Vermittlungsplattformen übernehmen. Sie bündeln mobile Fachkräfte an einem Ort und legen feste Regeln für Buchung, Bezahlung und Reklamation fest. Ein Beispiel ist die Bremer Plattform Selfkea, die mobile Beauty-, Pflege- und Wellnessdienstleister vermittelt. Dort sind mehrere der genannten Punkte fest eingebaut:

  • Verifizierung: Alle Dienstleister verifizieren sich vor der ersten Anfrage über den Zahlungsdienstleister Stripe.
  • Transparente Preise: Servicepreis, Anfahrt und Gebühren werden vor der Zahlung getrennt angezeigt.
  • Verbindliche Bestätigung: Kunden stellen eine Terminanfrage, die Fachkraft nimmt an, lehnt ab oder schlägt andere Zeiten vor.
  • Sichere Zahlung: Bezahlt wird vorab online. Das Geld geht erst an die Fachkraft, wenn die Leistung nach dem Termin per PIN oder QR-Code bestätigt wurde.
  • Reklamation: Bei Problemen haben Kunden 48 Stunden Zeit, sich zu melden.
  • Für andere anfragen: Angehörige können einen Termin auch für Eltern oder Großeltern anfragen und Hinweise wie Allergien direkt mitgeben.

Selfkea wächst nach eigenen Angaben vor allem in Hamburg, Bremen, Hannover, Köln, Düsseldorf, Essen und Kiel.

„Wer jemanden in die eigene Wohnung lässt, möchte wissen, mit wem er es zu tun hat und was es am Ende kostet“, sagt Marin Vukoja, Gründer von Selfkea. „Deshalb sehen unsere Kunden den vollen Preis vorab, und die Zahlung geht erst nach dem Termin an die Fachkraft.“

Wie bereitet man sich auf den Termin vor?

  • Platz schaffen: Für eine Massageliege braucht man etwa zwei mal drei Meter freie Fläche.
  • Für gutes Licht sorgen, besonders bei Maniküre und Wimpern.
  • Den Raum warm halten.
  • Wichtige Hinweise vorab mitteilen, etwa Allergien, Haustiere oder den Weg zur Wohnung.

Quellen:

  • Techniker Krankenkasse: TK-Stressreport 2025 (Forsa-Befragung, 1.407 Personen, Mai 2025)
  • Selfkea: Preisrichtwerte für mobile Massage, Maniküre, Fußpflege und Wimpern, Stand August 2026

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Selfkea: Mobile Beauty und Wellness

Selfkea ist ein deutscher Online-Marktplatz für mobile Beauty- und Wellnessdienstleistungen mit Sitz in Bremen. Gegründet 2026, verbindet die Plattform Kunden mit verifizierten, mobilen Fachkräften — für Termine zu Hause, im Büro oder am Wunschort, ohne Studiobesuch und ohne Anfahrt.

Das Angebot umfasst mobile Massage, kosmetische Fußpflege, Maniküre, Kosmetikbehandlungen sowie Wimpern- und Brauenbehandlungen. Alle Dienstleister durchlaufen vor ihrer ersten Buchung eine Identitätsprüfung über Stripe Identity. Buchungen sind 24/7 online möglich, die Zahlung erfolgt sicher über Stripe.

Für Dienstleister gilt: keine Fixkosten, keine Mindestlaufzeiten, keine Einrichtungsgebühren. Die Plattformgebühr von 5 % fällt ausschließlich bei tatsächlich stattgefundenen Terminen an. Selfkea ist bundesweit verfügbar.

Wirtschaftssektor:
Dienstleistungen Kosmetik und Körperpflege SaaS
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