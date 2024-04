Hochsensibilität im Fokus - Neues Netzwerk unterstützt beim Umgang mit der eigenen Feinfühligkeit

Menschen, die als hochsensibel gelten, besitzen eine erhöhte Feinfühligkeit gegenüber inneren und äußeren Reizen: Sie nehmen ihre Umwelt intensiver wahr und reagieren sensibler auf Geräusche, Gerüche und auch Stimmungen. Hochsensible zeichnen sich zudem oft durch hohe Empathie und Kreativität aus und können schnell tiefe, emotionale Verbindungen zu anderen Menschen herstellen.

Das Denken und Fühlen als hochsensibler Mensch im Alltag ist komplex und erfordert ein hohes Maß an Energie. Hochsensible haben oft das Gefühl, dass ein wichtiger Filter zur Reizverarbeitung fehlt. Ob hektische Arbeitsumgebungen, überfüllte Einkaufszentren, Straßenverkehrslärm, Großveranstaltungen oder auch die Flut an Informationen in den sozialen Medien: Die tagtägliche Reizüberflutung wird als besonders belastend empfunden. Um sich nicht selbst zu überfordern, sind ein gutes Verständnis für die eigene Sensibilität sowie ein hohes Maß an Selbstfürsorge mit Pausen und Rückzugsmöglichkeiten elementar.