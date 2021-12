Impfzertifikat im Scheckkartenformat - auch für den Nachweis der Booster-Impfung

Für fast alle Aktivitäten des öffentlichen Lebens benötigt man inzwischen den aktuellen Impfnachweis. Der gelbe Impfpass wird seit 1.12. nicht mehr akzeptiert. Das Impfzertifikat im Scheckkartenformat ist im Gegensatz zum ausgedruckten Zertifikat auf Papier wasserresistent, reißfest und passt in jeden Geldbeutel. Es enthält neben dem Namen und dem Datum der letzten für den vollen Impfschutz relevanten Datum nur den QR-Code der Impfung. So ist der Impfstatus schneller nachweisbar, ohne dem Prüfenden das Handy zu überlassen. Das Display des eigenen Handys wird außerdem nicht von Fremden angefasst – und muss nicht desinfiziert werden. Und selbst wenn der Impfnachweis im Scheckkarten­format verloren geht, ist dies im Vergleich zum Verlust des QR-Codes auf Papier nicht problematisch, da eine neue Karte jederzeit bestellt werden kann.

Die Bestellung des Impfzertifikats im Scheckkartenformat erfolgt online über die Seite gtc.de/impfzertifikat.html. Die Zahlung von € 7,95/Karte inkl. MwSt und Versandkosten erfolgt per Paypal oder Lastschrift. Für den Druck erforderlich ist lediglich der QR-Code des Impfzertifikats der letzten maßgeblichen COVID-19-Impfung. Innerhalb von 2-3 Werktagen erreicht der Impfnachweis im Kartenformat den Besteller per Post.

Die Überprüfung des Zertifikats erfolgt im gewerblichen Bereich über entsprechende Prüf-Apps (CovPassCheck), mit der der QR-Code der Karte gescannt und damit der Impfstatus nachgewiesen wird. Wie beim Nachweis über die CovPass-App muss der Nutzer sich ausweisen, dass der Impfstatus der eigene ist. Das Impfzertifikat im Scheckkartenformat eignet sich für Menschen, die nicht in jeder Situation auf das Smartphone angewiesen sein wollen bzw. keines besitzen, aber auch für Menschen, die den Prozess des Eincheckens verkürzen möchten – denn mit der Karte in der Hand geht das schneller, als erst eine App am Handy zu öffnen