Mobile Massage auf dem Vormarsch: Warum immer mehr Deutsche den Masseur nach Hause holen

42 Prozent der Deutschen mit aktiver Beautyroutine geben 2026 an, mehr Zeit in Selbstfürsorge zu investieren als noch vor einigen Jahren – und der Ort dieser Fürsorge verlagert sich: nicht ins Studio, sondern ins eigene Zuhause. Mobile Massagedienstleistungen sind einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im deutschen Wellness-Markt. Woran liegt das – und wer bedient diese Nachfrage?

Ein Alltag ohne Zeit für Wellness

Das Bild war lange klar: Wer eine Massage wollte, rief im Massagezentrum an, buchte Wochen im Voraus, fuhr hin und wieder zurück. Für viele Menschen passt dieses Modell nicht mehr in den Alltag. Vollzeit-Jobs, Pendelstrecken, Familienverantwortung – und dazu noch einen Termin außer Haus wahrnehmen? Der Druck, der Wellness eigentlich abbauen soll, entsteht schon bei der Buchung.

Die Lösung, die sich zunehmend durchsetzt: Der Masseur kommt nach Hause. Was lange als Luxus galt, wird zum normalen Angebot – buchbar wie ein Taxi, bezahlbar wie ein Studiotermin.