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Mobile Massage auf dem Vormarsch: Warum immer mehr Deutsche den Masseur nach Hause holen

09. September 2026, 15:53
Bremen,
Deutschland
Analyse

Der globale Markt für mobile Massagedienstleistungen wächst 2026 auf rund 596 Millionen US-Dollar — mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 16 Prozent. Auch in Deutschland steigt die Nachfrage: Immer mehr Menschen buchen Masseure direkt nach Hause. Selfkea verbindet Kunden mit verifizierten mobilen Massageexperten — einfach, sicher und ohne Studiobesuch.

42 Prozent der Deutschen mit aktiver Beautyroutine geben 2026 an, mehr Zeit in Selbstfürsorge zu investieren als noch vor einigen Jahren – und der Ort dieser Fürsorge verlagert sich: nicht ins Studio, sondern ins eigene Zuhause. Mobile Massagedienstleistungen sind einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im deutschen Wellness-Markt. Woran liegt das – und wer bedient diese Nachfrage?

Ein Alltag ohne Zeit für Wellness

Das Bild war lange klar: Wer eine Massage wollte, rief im Massagezentrum an, buchte Wochen im Voraus, fuhr hin und wieder zurück. Für viele Menschen passt dieses Modell nicht mehr in den Alltag. Vollzeit-Jobs, Pendelstrecken, Familienverantwortung – und dazu noch einen Termin außer Haus wahrnehmen? Der Druck, der Wellness eigentlich abbauen soll, entsteht schon bei der Buchung.

Die Lösung, die sich zunehmend durchsetzt: Der Masseur kommt nach Hause. Was lange als Luxus galt, wird zum normalen Angebot – buchbar wie ein Taxi, bezahlbar wie ein Studiotermin.

Markt wächst zweistellig

Der globale Markt für mobile Massagedienstleistungen erreicht 2026 laut FutureDataStats ein Volumen von rund 596 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von knapp 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis 2032 soll das Volumen auf über 1,4 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Der Gesamtmarkt für Beauty und Körperpflege in Deutschland liegt 2025 bei 22,9 Milliarden Euro – mit einem Wachstum von 6 Prozent. Deutschland gehört zu den stabilsten Wellness-Märkten in Europa: hohe Zahlungsbereitschaft, etablierte Fachausbildungen, eine tief verwurzelte Kultur rund um Körperpflege und Erholung.

Was Kunden wirklich wollen

Es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Das eigene Zuhause bietet etwas, das kein Studio replizieren kann: vollständige Kontrolle über die Umgebung. Kein Warteraum, keine fremde Musik, keine unbekannten Mitpatienten. Viele Kunden berichten, dass eine Massage zu Hause entspannender wirkt – allein weil kein Ortswechsel stattfindet und die Entspannung direkt in den Feierabend übergeht.

Dazu kommt Flexibilität: Abends um 19 Uhr, samstagnachmittags, als Geschenk für jemand anderen – mobile Masseure lassen sich in Zeitfenster buchen, die stationäre Studios oft nicht abdecken.

Selfkea: Die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage

Das Angebot hinkt der Nachfrage hinterher

So stark die Nachfrage wächst, so fragmentiert bleibt das Angebot. Mobile Masseure vermarkten sich über Empfehlungen, Social-Media-Kanäle oder Visitenkarten – ein System ohne Transparenz, ohne einheitliche Qualitätssicherung und ohne strukturierten Buchungsprozess. Für Kunden bedeutet das Unsicherheit bei der Auswahl, für Dienstleister erheblichen Eigenaufwand abseits der eigentlichen Arbeit.

Genau diese Lücke schließt Selfkea. Die 2026 in Bremen gegründete Plattform verbindet Kunden mit verifizierten mobilen Massageexperten – vollständig digital, mit transparenten Preisen und sicherer Zahlung über Stripe. Alle Dienstleister durchlaufen vor ihrer ersten Buchung eine Identitätsprüfung über Stripe Identity.

Faire Bedingungen für mobile Fachkräfte

Mobile Masseure sind gut ausgebildet – aber ohne Ladenlokal oft unsichtbar. Selfkea setzt auf ein Modell ohne Einstiegskosten: keine monatlichen Gebühren, keine Mindestlaufzeiten, keine Einrichtungskosten. Die Plattformgebühr von 5 Prozent wird ausschließlich bei tatsächlich stattgefundenen Terminen fällig.

„Es gibt in Deutschland qualifizierte Massagefachkräfte, die zu ihren Kunden fahren möchten – und Menschen, die genau das suchen. Was bislang fehlte, war eine verlässliche Verbindung zwischen beiden Seiten", sagt Marin Vukoja, Gründer und Geschäftsführer von Selfkea. „Unser Ziel ist es, mobile Wellness so selbstverständlich zu machen wie jede andere Online-Buchung."

Bundesweit verfügbar

Selfkea ist aktuell deutschlandweit aktiv. Das Angebot umfasst klassische Massage, Tiefengewebemassage, Sportmassage, Hot Stone und weitere Massageformen – buchbar auf selfkea.de, sicher bezahlbar über Stripe.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Selfkea: Mobile Beauty und Wellness

Selfkea ist ein deutscher Online-Marktplatz für mobile Beauty- und Wellnessdienstleistungen mit Sitz in Bremen. Gegründet 2026, verbindet die Plattform Kunden mit verifizierten, mobilen Fachkräften — für Termine zu Hause, im Büro oder am Wunschort, ohne Studiobesuch und ohne Anfahrt.

Das Angebot umfasst mobile Massage, kosmetische Fußpflege, Maniküre, Kosmetikbehandlungen sowie Wimpern- und Brauenbehandlungen. Alle Dienstleister durchlaufen vor ihrer ersten Buchung eine Identitätsprüfung über Stripe Identity. Buchungen sind 24/7 online möglich, die Zahlung erfolgt sicher über Stripe.

Für Dienstleister gilt: keine Fixkosten, keine Mindestlaufzeiten, keine Einrichtungsgebühren. Die Plattformgebühr von 5 % fällt ausschließlich bei tatsächlich stattgefundenen Terminen an. Selfkea ist bundesweit verfügbar.

Wirtschaftssektor:
Dienstleistungen Kosmetik und Körperpflege SaaS
https://www.selfkea.de
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