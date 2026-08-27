Selfkea launcht deutschen Marktplatz für mobile Beauty- und Wellnessdienstleistungen

Seit der Gründung 2026 in Bremen ermöglicht die Plattform die unkomplizierte Buchung mobiler Dienstleistungen wie Massage, Fußpflege, Maniküre, Kosmetik und Wimpernverlängerung — vollständig online und zu transparenten Preisen.

Wellness auf Abruf: Das Selfkea-Modell

Der Alltag vieler Menschen lässt kaum Zeit für Wellness. Termine im Studio zu finden, hinzufahren und wieder zurückzukehren kostet Zeit, die immer mehr Menschen nicht mehr aufbringen können oder wollen. Selfkea löst dieses Problem radikal: Kunden buchen über die Plattform in wenigen Minuten einen verifizierten Fachmann oder eine Fachfrau, die zum gewünschten Zeitpunkt an den gewünschten Ort kommt. Die Zahlung erfolgt sicher über Stripe, eine Buchungsbestätigung ist sofort verfügbar.

Alle Dienstleister auf Selfkea durchlaufen eine Identitätsprüfung über Stripe Identity, bevor sie auf der Plattform aktiv werden. So können sich Kunden sicher sein, mit einer echten, verifizierten Fachkraft zu buchen.

Faire Bedingungen für Dienstleister

Selfkea verfolgt ein klares Prinzip: Dienstleister zahlen ausschließlich dann, wenn sie verdienen. Die Plattformgebühr beträgt 5 % des Servicepreises und wird nur bei tatsächlich abgerechneten Terminen fällig. Keine monatlichen Gebühren, keine Mindestlaufzeiten, keine Einrichtungskosten. Dienstleister können ihr Profil jederzeit pausieren oder löschen.

„Wir glauben, dass mobile Beauty- und Wellnessprofis eine faire Chance verdienen — ohne Fixkosten und ohne Risiko", sagt Marin Vukoja, Gründer von Selfkea. „Mit Selfkea müssen Fachkräfte nicht mehr in ein teures Studio investieren, um ihren Beruf auszuüben. Und Kunden müssen nicht mehr fahren, um sich gut zu fühlen. Wir bringen beides zusammen."

Ein wachsender Markt

Der Trend zu mobilen, on-demand Dienstleistungen wächst in Deutschland kontinuierlich. Insbesondere in Ballungsräumen steigt die Nachfrage nach flexiblen Beauty- und Wellnessangeboten, die sich in den Alltag integrieren lassen. Selfkea positioniert sich als erste verifizierte Plattform, die diesen Markt bundesweit zugänglich macht — für Kunden und Dienstleister gleichermaßen.

Die Plattform ist aktuell in ganz Deutschland verfügbar. Das Angebot umfasst Massage (Klassisch, Tiefen-Gewebemassage, Sportmassage, Hot Stone und weitere), kosmetische Fußpflege, Maniküre, Kosmetikbehandlungen sowie Wimpern- und Brauenbehandlungen.