Multitalent, hoher Politiker, Heilmedium – und „der andere große Heiler“ Zentralbrasiliens

Fast unvorstellbar in den deutschsprachigen Ländern: ein bekanntes Medium, erfolgreicher Heiler in einem großen spirituellen Zentrum – und gleichzeitig Parlamentspräsident eines Bundeslandes! In Brasilien mit seiner langen spirituellen Tradition ist so etwas möglich, obwohl selbst dort außergewöhnlich. MARLON SANTOS empfängt und behandelt immer samstags mehrere Tausend Heilungssuchende – und geht während der restlichen Woche seiner politischen Arbeit und seiner Tätigkeit als erfolgreicher Agrarunternehmer nach. Durch Marlon heilen Geistige Ärzte unter der Leitung von Dr. Ricardo – im früheren Leben Arzt in der Deutschen Wehrmacht.

Genauso erfolgreich, und das bereits seit über 50 Jahren, ist der über 80-jährige VALENTIM RIBEIRO. Zu Zeiten des weltbekannten Mediums Joao in Abadiania galt Valentim immer als „der andere große Heiler“ Zentralbrasiliens. Er wollte nie im Rampenlicht stehen und nie ins Ausland reisen – war und ist aber ebenfalls äußerst erfolgreich. Allein tausende notariell beglaubigte unter den unzähligen Heilungen von Krankheiten jeglicher Art, viele auch von Krebs, zeugen von Valentims wunderbarer Arbeit. Auch bei ihm sind es Geistige Ärzte, die durch das Heilmedium spirituelle Operationen durchführen. In ihrem Erdenleben waren sie Ärzte der unterschiedlichsten Fachrichtungen – und behandeln auch entsprechend ihrer jeweiligen Fähigkeiten durch Medium Valentim.

EARTH OASIS ist seit 24 Jahren Pionier bei Heilungsreisen, die insbesondere nach Asien und Südamerika führen. Dabei war Brasilien immer ein ganz besonderer Schwerpunkt der Reisen, denn es gilt zurecht als DAS Land der Erde für Geistige Heilung. EARTH OASIS sieht diese neue Heilungsreise als die wohl stärkste in den bisher 24 Jahren der ganzheitlichen Reise- und Eventfirma mit ihren Herzensanliegen GESUNDHEIT BEWUSSTSEIN HEILUNG. Die Behandlungen und spirituellen OP`s bei diesen beiden wunderbaren Heilmedien werden ergänzt durch mehrere Besuche der weltberühmten Casa de Dom Inacio. In Meditation und Gebet kann in diesem „Spirituellen Krankenhaus“ die Heilungsarbeit in den beiden anderen Zentren, bei Valentim und Marlon, vertieft und intensiviert werden. Erstmals findet diese neue Heilungsreise vom 12. November bis zum 4. Dezember statt. Soeben wurde auch der nächste Reisetermin festgelegt: vom 03. – 25. März 2024.

Zur Vertiefung der Inhalte empfehlen wir das faszinierende 25-minütige Filmportait über Marlon Santos (1), das anlässlich seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten seines Bundesstaates Rio Grande do Sul aufgenommen wurde. Dazu das Hintergrundgespräch über den begnadeten Heiler Valentim(2) mit Alexandra Stenner und Victor Rollhausen.

Der Spiritismus – Religion, Philosophie und Wissenschaft zugleich – erklärt überzeugend die ganz realen Phänomene von Geistiger Heilung, Channeling und jeder Art von Kommunikation und Verbindung zwischen geistiger und materieller Welt. Besonders hervorzuheben sind die grundlegenden Werke des im 19. Jahrhundert in Frankreich lebenden Allan Kardec : DAS BUCH DER GEISTER und DAS BUCH DER MEDIEN. Im BUCH DER GEISTER werden über 1.000 existenzielle Fragen an die Geistige Welt gerichtet und präzise geisteswissenschaftlich beantwortet.

In Brasilien selbst war es insbesondere der 2002 verstorbene legendäre Chico Xavier, der von seinen Landsleuten zum bedeutsamsten Brasilianer aller Zeiten gewählt wurde. In etwa 460 gechannelten Büchern bringt er den Menschen das Wissen und die Weisheit hochentwickelter Geistiger Wesenheiten nahe.