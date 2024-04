Neuer Fitness-Check: Die AZUBI-geprüfte Pflegeausbildung

Die Bremer Zukunftswerkstatt Ausbildung bietet Trägern der Pflegeausbildung einen „Fitness-Check" an, mit dem Auszubildende ihre Ausbildung bewerten können. Bei einem guten Ergebnis winkt das Zertifikat „Azubi-geprüfte Pflegeausbildung“. Der Fitness-Check soll dazu beitragen, die Pflegeausbildung noch besser auf die Bedürfnisse des Nachwuchses abzustimmen und Ausbildungsinteressierten eine verlässliche Orientierung bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes zu bieten.

Insgesamt 82 Qualitätskriterien der Pflegeausbildung stehen beim Fitness-Check auf dem Prüfstand. Diese reichen vom Onboarding der Auszubildenden über die Ausbildungsplanung und -steuerung, die Lernbedingungen in der Pflegeschule, die Anleitung in den Praxiseinsätzen bis hin zu den beruflichen Entwicklungsperspektiven und der Arbeitgeberattraktivität. Abgerundet wird die Befragung durch eine allgemeine Zufriedenheitsabfrage und die Ermittlung der Weiterempfehlungsquote. Ausbildungsträger erhalten so ein differenziertes und repräsentatives Stimmungsbild zur Umsetzung und Attraktivität ihrer generalistischen Pflegeausbildung.

Authentisches Azubi-Marketing mit Mehrwert

„Es ist ein starkes Signal an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, wenn der eigene Nachwuchs die Pflegeausbildung empfiehlt“, sagt Dieter Sicking, Mitbegründer und Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt Ausbildung. „Empfehlungen von Gleichaltrigen haben eine hohe Relevanz bei der Berufs- und Arbeitgeberwahl und sind glaubwürdiger als austauschbare Werbebotschaften“, so Sicking. Mit dem neuen Zertifikat könne man sich authentisch als attraktive Talentschmiede am Ausbildungsmarkt positionieren. In Zeiten, in denen sich Jugendliche ihren Ausbildungsplatz aussuchen könnten, spielten Differenzierungsmerkmale wie die Azubi-geprüfte Pflegeausbildung deshalb eine immer wichtigere Rolle.

Zufriedene Auszubildende als Markenbotschafter aktivieren

Auch Dorothea Piening, Co-Geschäftsführerin, weist auf den praktischen Nutzen des neuen Zertifikats bei der Gewinnung von Auszubildenden hin: „Mit positiven Befragungsergebnissen im Rücken lassen sich die eigenen Auszubildenden viel besser motivieren, ihre positiven Erfahrungen mit der Pflegeausbildung weiterzugeben, zum Beispiel auf Ausbildungsmessen, bei Schulveranstaltungen und in den sozialen Medien“. Das Zertifikat könne so als wirksames Instrument im Peer-to-Peer-Marketing genutzt werden.

Weitere Informationen zum Fitness-Check gibt es auf der Website der Zukunftswerkstatt Ausbildung unter https://nachwuchs-foerdern.de/pflegeausbildung/fitness-check/