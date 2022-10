Neues Service-Tool find your retreat zur Selbstvermarktung von Retreats

Vor weniger als einem Jahr lancierte Gründerin Sabine Peavy aus Neufahrn bei München erfolgreich ihre neue Auszeit-Plattform my special time. Ihre Mission: Wer sich mit dem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, Selbstfindung und persönlicher Weiterentwicklung oder dem Wunsch nach einem gesünderen Leben auf die Suche nach der passenden Auszeit macht, soll bei my special time schnell und verlässlich das Richtige finden. Informativ und optisch ansprechend präsentiert Sabine Peavy zu diesem Zweck jene Anbieter, die sich speziell im Bereich Retreats, Coachings und Seminare mit genau diesen Themen positioniert haben. Nun wartet die aus dem Bayerischen Wald stammende Unternehmerin mit einer bedeutenden Erweiterung ihrer Service-Leistungen auf. Denn die Zahl der Anbieter auf my special time ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich auf rund 40 gewachsen. Und mit ihnen der Wunsch nach einer zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeit, die es ihnen erlaubt, ihre Angebote und vor allem oftmals kurzfristig freien Plätze flexibel und unkompliziert sichtbar zu machen. Dafür entwickelte Sabine Peavy das neue Service-Tool find your retreat. Seit Mitte Oktober 2022 tragen sich nun Anbieter von Retreats, Coachings, Workshops und Seminaren in Verbindung mit einem Reiseerlebnis weltweit in Eigenregie unter www.findyourretreat.de ein. Sie folgen einem vorgegebenen Aufbau hinsichtlich Informationsgehalt und Optik, weisen entsprechende Kategorien, Jahreszeiten und geografische Lagen zu. Außerdem haben sie die Möglichkeit, bis zu vier Bilder einzufügen und ihren Eintrag mit einer ansprechenden Überschrift auf Knopfdruck zu veröffentlichen. Zugang haben auch Anbieter, die bislang noch nicht auf my special time präsentiert werden und lediglich das neue Service-Tool nutzen möchten.

Für den Ersteintrag auf find your retreat im Startjahr fallen 99 Euro plus MwSt. an. Ab dem zweiten Jahr reduziert sich der Preis auf 49 Euro plus MwSt. pro Jahr. Wer sich bis Ende Oktober 2022 zum ersten Mal registriert und seinen Eintrag macht, profitiert von einem besonders günstigen Starterpreis von 49 Euro plus MwSt. Für besonders prominente Positionen unter den Eintragungen oder Last-Minute-Informationen über freie Plätze zahlen die Eintragenden einen Aufpreis. Zudem haben die Anbieter die Möglichkeit einen selbst verfassten Blogartikel gegen eine zusätzliche Jahresgebühr von 199 Euro plus MwSt. zu veröffentlichen.

