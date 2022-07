Praxis für Stressbewältigung bietet Workshops gegen stressbedingte Rückenschmerzen an

Julia Cremasco, Inhaberin der gleichnamigen Praxis für Stressbewältigung mit Sitz in Neumünster/ Schleswig-Holstein, bietet ab Herbst 2022 Rückenyogaworkshops live und online an. Damit macht es die Yogalehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie weltweit allen deutschsprachigen Interessierten möglich, an ihrem Yoga-Angebot teilzunehmen.