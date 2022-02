Professionelle Luftreiniger für die Mitarbeiter im Dentallabor

„Aus Liebe zum Detail fertigen wir zusammen mit unserem Team Werke so an, als wären sie für uns. Freude bei der Arbeit und kreatives Geschick zeichnet unseren ästhetischen Beruf aus“.

Die Freude bei der Arbeit und an der Arbeit, Professionalität und eben diese Liebe zum Detail spürt man im Gespräch mit den Mitarbeitern von Dental-Technik Markert in Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen in der Bayrischen Rhön.

Im Jahr 1988 gründete Egon Markert die Dental-Technik-Markert. Das Unternehmen ist seitdem stetig gewachsen, vor 12 Jahren stieg Sohn Thomas nach seiner Meisterprüfung als Zahntechniker ins Unternehmen ein, in dem heute 30 Mitarbeiter für 35 Kunden arbeiten. Das Labor Markert arbeitet seit langem mit Zahnärzten zusammen, deren Ziel qualitätsorientierte und zeitgemäße Zahnersatzbehandlungen für die Patienten ist.

Dental-Technik Markert setzt auf Funktionsdiagnostik – in der Schule von Professor Slavicek

Es gibt ganz individuelle Gründe, warum Zähne ersetzt werden müssen. Dental-Technik Markert GmbH sieht ihre Aufgabe darin, den Ersatz naturgetreu wiederherzustellen.

Dabei setzt man auf Funktionsdiagnostik, die Basis der modernen Zahnheilkunde durch elektronische Aufzeichnung von Kiefergelenksbewegungen. Orientierung bietet der ganzheitliche funktionelle Ansatz des am Neujahrstag 2022 im Alter von 93 Jahren verstorbenen Professor Dr. Rudolf Slavicek, bei dem „unser Mitarbeiter Rudolf Slama persönlich ausgebildet wurde“, wie Annette Markert erklärt.

Prof. Slavicek genießt weltweite Anerkennung und höchste Reputation auf dem Gebiet der Funktionsdiagnostik und umfassenden interdisziplinären Zahnheilkunde; sein Lebenswerk wird in der renommierten Vienna School of Interdisciplinary Dentistry fortgesetzt.

Mit Kursen und Weiterbildungen engagiert sich Dental-Technik Markert GmbH im „Kissinger Arbeitskreis“ in Anlehnung an die Wiener Schule für die zahnärztliche Funktionsdiagnostik und die funktionelle Gestaltung zahnprothetischer Leitungen.