Schaffen Sie das Wartezimmer ab: Der Hausarzt in der Hosentasche.

Die transeuropäische Praxis www.private-gp.org ist endlich auch auf Deutsch verfügbar. Rund 30 erfahrene und deutschsprachige Allgemeinmediziner stehen Patienten nunmehr unter der Leitung von sechs ebenfalls des Deutschen mächtigen Oberärzten zur Verfügung. Ganz einfach über das Smartphone, ein Tablet oder einen Computer. Täglich von 8 bis 24 Uhr, 365 Tage im Jahr. Sogar eine auf Deutsch gut erinnerbare Adresse wurde eingeführt: www.hausarzt-online.org

Anders als bei einigen anderen Anbietern von Telemedizin, landen die Patienten bei privateGP (“GP” ist eine englische Abkürzung und bedeutet “Allgemeinmediziner” bzw. “Hausarzt”) nicht in einem anonymen Callcenter, sondern bei einem waschechten Mediziner. Einem Arzt, der sich Zeit nimmt und mit Wissen ebenso wie mit Geduld nach einer guten Lösung sucht. Wenn es nötig wird, verordnen die Ärzte von privateGP, die ihre Approbation bzw. Zulassung in der EU haben, selbstverständlich auch die nötigen Arzneimittel. Allerdings nur, was in einem konkreten Fall medizinisch tatsächlich notwendig ist. Seriosität ist der höchste Wert bei privateGP.

Sind körperliche Untersuchungen vor Ort nötig, arrangieren die Hausärzte von hausarzt-online.org/privateGP weitere Untersuchungen bei lokalen Praxen, die mit privateGP zusammenarbeiten. Selbstverständlich müssen alle Ärzte bestimmte Volumina an Fortbildungen nachweisen, um nicht von der privateGP Plattform entfernt zu werden. Ihrer Kompetenz und des Wissens um die eigenen Grenzen sind sich alle privateGP Mediziner stets bewusst. Auch das ein wichtiges Merkmal für sorgsame Medizin.

Gegründet wurde die privateGP Plattform und Infrastruktur vom Internisten Dr. David Moradi und drei weiteren Medizinern sowie einem Juristen. Nach dem Brexit wurde die Verwaltung in die EU verlegt, die Administration in London kümmert sich nur noch um Patienten in Großbritannien und die grenzüberschreitende Qualitätssicherung. Seit 2022 hält Dr. Moradi 50,01% von privateGP, 49.99% übernahm ein deutscher Investor. Dabei wurde in allen Verträgen festgeschrieben, dass bei privateGP die bestmögliche medizinische Versorgung der Patienten stets Vorrang vor der Ausschüttung von Gewinnen hat. Zudem wurde nochmals verankert, dass jeder Arzt, der über privateGP in den Kontakt mit einem Patienten geht, selbstverantwortlich tätig ist. Die Plattform privateGP stellt “nur” die Infrastruktur und sorgt für ein Höchstmaß an fachlicher Kompetenz.

Privat versicherte Patienten erhalten ihre stets sehr moderaten Rechnung meist von ihrer Krankenversicherung erstattet. Kassenpatienten zahlen lediglich ein bescheidenes Basishonorar, das sie bei ihrer Kasse einreichen können. Bisweilen wird auch dies erstattet.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, allerdings kann es vor allem am frühen Vormittag ab und an zu Wartezeiten kommen. Diese jedoch in den eigenen vier Wänden mit einer guten Tasse Kaffee. Wer privateGP ausprobieren möchte, kann dies über beide Adressen tun: www.private-gp.org oder www.hausarzt-online.org

Und wer sich darüber wundert, weshalb deutschsprachige Ärzte derart modern unterwegs sind, dem sei verraten: Deutsch wird nicht nur in Deutschland gesprochen und die EU fördert mit ihren Gesetzen und Richtlinien grenzüberschreitende Hilfsleistungen. Nur eines leitest privateGP nicht: die Versorgung von hochakuten Notfällen. Sollte ein solcher vorliegen, wählt man direkt den Rettungsdienst.