Fränkische auf der IFAT mit ISINGERMERZ: neues Kommunikationskonzept und bewährte Zusammenarbeit.

Auf der IFAT präsentierte sich FRÄNKISCHE mit einem weiterentwickelten Messeauftritt. Für den diesjährigen Messeauftritt auf dem 228 qm großen Stand wurde kundenseitig ein neues Marketing- und Kommunikationskonzept entwickelt.

Auf Wunsch des Kunden wurde der gut funktionierende Grundriss der IFAT 2024 bei der Planung des Messestandkonzeptes von ISINGERMERZ übernommen und das neue Kommunikationskonzept integriert. Diese Herangehensweise sorgte für Effizienz in der Planung und gleichzeitig für eine Weiterentwicklung des Auftritts.

Die Konzeptentwicklung

Das Projekt begann, wie üblich bei ISINGERMERZ, mit Brainstorming und Handskizzen. So konnten schnell Ideen entwickelt, visualisiert und diskutiert werden. Sowohl Kunden als auch der Messebauer selbst schätzen diesen gemeinsamen kreativen Prozess, der oft zu neuen überraschenden Ideen führt. In diesem Fall entstand aus dem Wunsch, die „Bestseller“ von FRÄNKISCHE zu zeigen, eine Wandinstallation, die die Produkte zum Teil des Kommunikationskonzepts machte. Tatsächlich wurde diese Wandinstallation ein gut frequentierter Ankerpunkt für Diskussionen am Produkt und für Selfies und Gruppenfotos, alles eingebettet in die Markenbotschaft!

Durch die frühzeitige Einbindung von ISINGERMERZ in die Planung konnte dieses Konzept von Beginn an räumlich gedacht und präzise übersetzt werden. So entstand ein Messestand, der die inhaltlichen Schwerpunkte nicht nur transportierte, sondern erlebbar machte – mit klarer Struktur, starker Bildsprache und aktueller Medientechnik.

Produktinszenierung mit Mehrwert: Die Bestseller-Wand als Blickfang

Die Integration einer vierseitigen Mesh-LED-Installation machte es möglich die Inhalte zum Thema Regenwasser dynamisch umzusetzen und so ein aufmerksamkeitsstarkes Highlight am Stand zu schaffen. Über den Köpfen der Besucher wurde eine Wasserwelle auf 40 Quadratmetern in Szene gesetzt. Die bewegten Inhalte erzeugten nicht nur Aufmerksamkeit, sondern verstärkten auch die emotionale Wirkung des Standes.

Entertainment-Technologie als Teil des Messekonzepts

Ein moderner Messestand besteht heute aus mehr als Architektur und Mobiliar. Ziel ist es, die Besucher emotional einzubinden und Marken erlebbar zu machen. ISINGERMERZ verbindet Messebau mit innovativen Entertainment-Technologien wie LED-Mesh-Panels, 3D-Mapping, kinetischen Installationen, immersiven Erlebnisräumen, interaktiven Anwendungen und transparenten Displays.

Multimediale Elemente schaffen Aufmerksamkeit in einem Umfeld voller Reize. Sie machen Inhalte spürbar, fördern Interaktion und verbinden digitale Innovation mit räumlichem Design. So entstehen Messeauftritte mit Wow-Effekt: klar gestaltet, technologisch durchdacht und konsequent auf die Marke ausgerichtet.

Das Ergebnis

Der Messeauftritt von FRÄNKISCHE auf der IFAT zeigt, wie sich ein neues Kommunikationskonzept erfolgreich in einen bestehenden Rahmen integrieren lässt. Das Ergebnis ist ein klar strukturierter, visuell starker Messestand, der Inhalte prägnant vermittelte. Entscheidend für das Ergebnis war jedoch nicht nur das Konzept selbst, sondern die Art der Zusammenarbeit: frühe Einbindung, offener Austausch und das gemeinsame Weiterentwickeln von Ideen.