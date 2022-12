Ein Showcase wird Realität: Audi bringt VR-Erlebnisplattform zur CES 2023

Die Vier Ringe haben geliefert: Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 kündigte Audi an, seine Fahrzeuge in eine Erlebnisplattform für Virtual Reality (VR) zu verwandeln. Seit dem Sommer dieses Jahres sind ausgewählte Modelle nun „holoride-ready“. Vom 4. bis 6. Januar 2023 kehrt Audi nach Las Vegas zurück und bietet Medienschaffenden sowie Besucher_innen am Rande der CES aktuellen Content und ein neues VR-Spiel im Rahmen von Erlebnisfahrten an. Nach dem Start in Deutschland wird das VR-Entertainment im Laufe des nächsten Jahres auch in weiteren europäischen Märkten verfügbar sein.

Als weltweit erster Automobilhersteller hat Audi das Virtual-Reality-Entertainment von holoride in Serie gebracht. Im Rahmen der CES 2023 können Besucher_innen Erlebnisfahrten im Fond des Audi e-tron und e-tron Sportback unternehmen. Als zentraler Anlaufpunkt dafür dient der Audi Hub am Waldorf Astoria.

Hinter holoride verbirgt sich eine neue Technologie, die virtuelle Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst. Fährt das Auto durch eine Rechtskurve, so fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der virtuellen Welt nach rechts. Beschleunigt das Fahrzeug, beschleunigt auch das Raumschiff. Die Autofahrt wird dabei zum multimodalen Gaming-Erlebnis. Ein Nebeneffekt: Das Risiko für Reiseübelkeit, die häufig beim Betrachten von Filmen oder bewegtem Content im fahrenden Auto auftritt, wird reduziert, da visuelles und gefühltes Erlebnis synchron laufen.