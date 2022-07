Nicht raten, messen! Euromate bringt Partikelmesser auf den deutschen Markt

Gerade weil Probleme nicht immer eindeutig auf die Ursache hinweisen, wird in vielen Betrieben noch wenig getan, um die Feinstaubkonzentration zu reduzieren und damit gezielt Probleme anzugehen. Für diese Unternehmen gibt es nun eine Lösung, um die Luft über einen längeren Zeitraum zu geringen Kosten zu messen und so einen Einblick in den Grad der Verschmutzung zu erhalten. Dies gibt auch Aufschluss über mögliche Lastspitzen, saisonale Einflüsse und natürlich darüber, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Die erfassten Daten werden an das Touch Control gesendet und können dort auch ausgelesen werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in einem monatlichen Bericht zusammengefasst, der ein klares Bild von der Qualität der Innenraumluft vermittelt.