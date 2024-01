Weltweit wertvollste neue Geige von Wiener Startup OwnerChip mit Fälschungsschutz ausgestattet

Jährlich werden weltweit gefälschte Produkte im geschätzten Wert von bis zu 4 Milliarden Euro verkauft, was sowohl den Umsatz der Hersteller als auch das Vertrauen der Kunden beeinträchtigt. Hier setzt das österreichische Startup OwnerChip an: Es unterstützt Künstler und Marken, ihre Werke und Produkte zu schützen. Mittels NFC-Technologie werden echte Kunstwerke in digitale Versionen umgewandelt - ein wichtiger Schritt, um die Originalität und den Wert künstlerischer und markenspezifischer Produkte zu sichern.

Die Fusion von Kunst und Technologie