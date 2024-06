Kompakter Radarsensor für Kollisionsvermeidung & Positionierung erfasst Objekte bereits im Nahbereich ab 0,1 m

OndoSense erweitert sein Sensorportfolio: Der Experte für hochpräzise, leistungsfähige Radartechnik hat einen kompakten Radarsensor für Kollisionsvermeidung, Fahrzeugerkennung & Objektpositionierung entwickelt. Mit seinem breiten Erfassungsbereich eignet sich der OndoSense reach WA (Wide Angle) besonders gut zur Erkennung von Hindernissen wie Fahrzeugen, Personen oder Objekten sowie zur Positionierung von Robotern und Maschinen. Er erfasst statische und bewegte Objekte selbst im Nahbereich ab 0,1 Metern und ist aufgrund seiner kleinen Bauform auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos integrierbar. Mit bis zu 4 Sensorzonen ist der OndoSense reach WA ideal für das flexible Monitoring von Sicherheitsbereichen oder die Kollisionsvermeidung mobiler Roboter oder anderer Fahrzeuge geeignet. Dank innovativer Radartechnik detektiert der Radarsensor Objekte jeglicher Beschaffenheit auch im Außenbereich oder in schwierigen Umgebungen mit Schmutz, Rauch, Dampf, Regen oder schlechten Lichtverhältnissen stets verlässlich. Durch seine hohe Messrate von 200 Hz erkennt er Hindernisse auch bei schnellen Bewegungen stets zuverlässig. Der OndoSense reach WA eignet sich zur Kollisionsvermeidung, Fahrzeugerkennung, Objektpositionierung und Grenzstanderfassung in Transport & Logistik, Bergbau, Schifffahrt, Maschinen- und Anlagenbau, sowie Landwirtschaft.

Optimale Objekterfassung im Nahbereich ab 0,1 Metern

Der OndoSense reach WA erfasst Hindernisse wie Fahrzeuge, Personen, Wände und weitere statische oder bewegte Objekte bereits ab 0,1 Metern und bis mindestens 25 Meter. „Unser Sensor bietet den geringsten Blindbereich auf dem Markt für Anti-Kollisionsradare. Damit ist der OndoSense reach WA optimal für Anwendungen geeignet, bei denen Objekte im Nahbereich verlässlich detektiert werden müssen. Dazu zählt z. B. die Erkennung oder Positionierung von PKWs in der Autowaschanlage, die Vermeidung von Kollisionen zwischen Flugzeugen und Bodenunterstützungsgeräten am Flughafen oder die Positionierung von Bohrmaschinen oder Waschrobotern an Wänden oder in Tunneln. So ermöglicht unser Radarsystem einen sicheren Betrieb ohne teure ungeplante Auszeiten“, erläutert Rainer Waltersbacher, Co-CEO von OndoSense.

4 Sensorzonen einstellbar – für ein flexibles Monitoring von Sicherheitsbereichen

Darüber hinaus bietet der OndoSense reach WA bis zu 4 Sensorzonen, die mittels Konfigurationssoftware sehr einfach über 3 Schaltpunkte unabhängig voneinander einstellbar sind. Damit bietet der Radarsensor ein flexibles, verlässliches Monitoring der Sicherheitsbereiche von Maschinen und Robotern und eine sichere Kollisionsvermeidung (Collision Avoidance) von fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) in der Hafen- oder Intralogistik. Über die Anbindung des Sensors an die Maschinensteuerung kann z. B. die Geschwindigkeit des AGVs mehrstufig bis zum Nothalt automatisch angepasst werden, um kollisionsbedingte Schäden mit teuren, langwierigen Reparaturen zuverlässig zu vermeiden.