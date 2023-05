weeve unter den Top 100 Edge Computing Unternehmen 2023

Das Ranking stellt Unternehmen vor, die im Bereich Edge Computing für Aufsehen sorgen und im Jahr 2023 mit spannenden Entwicklungen aufwarten werden. Berücksichtigt werden Edge Computing Unternehmen in verschiedenen Stadien, von Start-ups bis hin zu den etablierten Unternehmen des Ökosystems. In diesem Jahr hat STL Partners Informationen zu finanziellen Meilensteinen sowie konkrete Use Cases von Edge-Anwendungen abgefragt.

Auf dieser Grundlage zeigt das Research- und Beratungsunternehmen STL Partners den zunehmenden Reifegrad von Edge Computing Unternehmen, die mittlerweile signifikante Umsatzströme aus ihrem Portfolio verzeichnen. Die Rangliste zeigt auch die zunehmende Bandbreite von Edge-Anwendungsfällen, die von der globalen Fertigung über den Einzelhandel bis hin zur V2X-Kommunikation reichen.

weeve rangiert auf der Liste der 100 Edge Computing Unternehmen auf Platz 96 - die Platzierung ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass die Liste alphabetisch sortiert ist.

Schauen Sie sich an, was wir im letzten Jahr erreicht haben, und erfahren Sie mehr darüber, was wir als Nächstes vorhaben

Im Sommer 2022 haben wir die Beta-Version unserer Plattform eingeführt. Alle Kernfunktionen wurden freigegeben, um Kundenprojekte zu ermöglichen und die Plattform für Versuche und Tests verfügbar zu machen. Außerdem haben wir das Pilotprojekt 321 Connect gestartet, um die Leistungsfähigkeit einer lösungsorientierten, kollaborativen Plattform zu erkunden.

Darüber hinaus haben wir eine Seed-Runde in Höhe von 1,2 Millionen Euro und eine weitere Forschungsinvestition aus einem öffentlichen Fonds in Höhe von 800 T€ abgeschlossen.

STL Partners zitiert unseren Edge-Computing-Anwendungsfall, bei dem wir einen Schweizer Textilhersteller dabei geholfen haben, Herausforderungen beim Datenschutz und bei der Datenverarbeitung zu lösen. Die Datenschutzbestimmungen machten es schwierig, Leistungsdaten von Kunden zu erhalten und die große Menge an Daten mit unterschiedlichen Protokollen zu verarbeiten. Darunter wiederum litt die Effizienz von Forschung und Entwicklung. Mit weeve haben wir einen sicheren Kanal für den Datenaustausch errichtet, was zu verbesserten Geschäftsergebnissen für den Hersteller führte, darunter ein höherer Kundenwert, mehr Engagement und weniger Defekte bei den Qualitätssensoren.

Hier geht es zu der vollständigen Liste "100 Edge Computing Companies To Watch In 2023"