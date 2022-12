Das Rad neu erfinden? „FelGAN“ inspiriert dank KI zu neuen Designs für Felgen

Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Unternehmensbereichen nutzbar machen: Dieses Ziel hat sich Audi auf seinem Weg zum datengetriebenen Unternehmen gesetzt. Mit FelGAN nutzt das Unternehmen nun eine Software, die Designer_innen mittels künstlicher Intelligenz neue Inspirationsquellen eröffnet.

Kreative Menschen sind immer auf der Suche nach Inspirationen. Das gilt ebenso für die Designer_innen, die im Audi Design Studio in Ingolstadt neue Räder entwerfen. Doch wie gelangt man an völlig neue Impulse?

„Think outside the box“ (zu Deutsch: „außerhalb der Box, also festgesetzter Denkmuster denken“) ist dabei ein bekannter und eingängiger Leitsatz. Die Umsetzung ist allerdings weniger einfach, da der Mensch im Denk- sowie im Kreativprozess auf bereits Gelerntes und Gesehenes zurückgreift. Die KI-basierte Software FelGAN, eine Eigenentwicklung von Unternehmens-IT und dem Audi Design, setzt genau an diesem Punkt an. Das Projekt ermöglicht es den Kreativen, nun aus einem nahezu unbegrenzten Ideen-Fundus zu schöpfen. Im Zusammenspiel mit ihr entdecken Designer_innen Motive aus ganz neuen Perspektiven und erhalten Vorschläge, die sie in ihre Arbeit einfließen lassen und weiterentwickeln können. Konkret schlägt FelGAN entweder selbst eine große Anzahl fotorealistischer Designs in kurzer Zeit vor oder kombiniert gezielt vorhandene Designs neu miteinander.

Das System steht dem Team des Felgendesigns bei Audi also als eine Art unkonditionierter Ideen-Hub zur Seite, mit dem es neue Versionen und Varianten austauschen kann. Designer_innen können in dem Tool einfach und in Echtzeit mit Form, Farbe, Oberflächenstruktur und anderen Parametern experimentieren.