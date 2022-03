Als erster Hersteller verwandelt Audi das Automobil ab Sommer 2022 in eine Erlebnisplattform für Virtual Reality

Als weltweit erster Automobilhersteller bringt Audi Virtual-Reality-Entertainment von holoride in die Serie. Ab Sommer kann man im Fond Platz nehmen und mit einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) in verschiedene Medienformate wie Spiele, Filme und interaktive Inhalte eintauchen. Der Clou: Die virtuellen Inhalte passen sich in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos an. Ab Juni 2022 werden Audi Modelle mit der neuesten Ausbaustufe des modularen Infotainmentbaukastens (MIB 3) holoride-fähig sein. Die neue Technologie wird auf dem Festival South by Southwest® (SXSW) in den USA vorgestellt. Besucher_innen können holoride dort schon im fahrenden Fahrzeug erleben.

Die Zeit auf dem Weg von A nach B zum Beispiel für ein begeisterndes Spieleerlebnis nutzen – das können Mitfahrer_innen zukünftig mit holoride. Ab Juni 2022 erleben Passagiere auf dem Rücksitz eines Audi mithilfe einer VR-Brille Filme, Videospiele und interaktive Inhalte viel realistischer. Die Autofahrt wird zum multimodalen Gaming-Erlebnis.

Auf dem Musik-, Film- und Tech-Festival South by Southwest® (SXSW) in Austin, Texas, wird die Technologie vorgestellt und Besucher_innen können Erlebnisfahrten im Fond von rein elektrischen Audi Fahrzeugen unternehmen. holoride ist eng mit der South by Southwest verbunden und hat den prestigeträchtigen SXSW-Pitch 2021 in der Kategorie „Entertainment, Gaming & Content“ zusammen mit dem „Best in Show“-Award gewonnen.