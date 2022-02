Altersgrenze für Kredite und Best Ager-Darlehen: Was steckt wirklich dahinter?

Warum Senioren im Immobilien Teilverkauf eine planungssichere Alternative finden

Eine höhere Lebensqualität, finanzielle Freiheit, eine sichere Altersvorsorge, auch nach dem Berufsleben Geld haben sowie die Unterstützung und Entlastung der Kinder. Jeder Mensch stellt unterschiedliche Ansprüche an einen glücklichen Ruhestand. Senioren sehen sich jedoch besonders oft mit dem Problem konfrontiert, keine finanziellen Mittel für die schönen Dinge im Leben zu haben. Der Grund: Bei der Kreditvergabe der Finanzinstitute gehen sie oft leer aus.

Doch auch wenn der Antrag auf einen Kredit ab einem bestimmten Alter abgelehnt wird – es gibt Alternativen für ältere Kreditnehmer. Eine davon ist der Immobilien Teilverkauf. Wie er abläuft, was es mit der Altersgrenze für Kredite auf sich hat und warum Best Ager-Darlehen nur Marketingprodukte sind – darüber klärt die HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH (www.hausvorsorge.com) mit Sitz in Runkel-Dehrn bei Limburg auf.

Altersgrenze für Kredite trotz hoher Konsumausgaben bei Senioren

Nach einer Studie des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geben die über 60-Jährigen jedes Jahr rund 316 Milliarden Euro aus, was knapp einem Drittel des gesamten privaten Konsums entspricht. Flugreisen, Kreuzfahrten und beispielsweise der Kauf des Traumautos stehen hoch im Kurs. Generell gilt bei allen getätigten Ausgaben: Qualität statt Quantität. Dennoch werden die „Silver Ager“ bei der Kreditvergabe oft benachteiligt.

„Es gibt kein allgemeines Höchstalter bei der Vergabe von Krediten, das beispielsweise gesetzlich vorgeschrieben ist. Jedes Kreditinstitut bestimmt diese Grenze selbst. Allerdings können wir aufgrund unserer Erfahrungen und anhand der Informationen aus Gesprächen mit unseren Kunden sagen, dass die Grenze für die Kreditbewilligung in der Regel zwischen 75 und 80 Jahren liegt. Oft werden Kreditanfragen durch niedrige Renten aber auch schon wesentlich früher abgelehnt“, so Theo Egenolf und Steffen Löw, die beiden Geschäftsführer der HausVorsorge.

Den Glückstreffer im Alter landen: Wohnen in den eigenen vier Wänden dank Best Ager-Darlehen?

Im hohen Alter finanziellen Spielraum genießen und große Wünsche realisieren – das alles zu attraktiven Konditionen für den Kreditnehmer, der älter ist als 60 Jahre. Seniorenkredite und sogenannte Best Ager-Finanzierungen sind eine besondere Form der Immobiliendarlehen bei denen ein Kredit auf die eigene Immobilie, egal ob Haus oder Wohnung, aufgenommen wird.

Dass es sich hierbei jedoch um reine Marketingprodukte handelt, weiß Steffen Löw: „Die Vorgaben für Banken zur Vergabe von Immobilienkrediten sind durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie klar definiert. Aus diesem Grund haben viele Senioren und Rentner keine Chance mehr, ein Darlehen zu bekommen. Das Hauptkriterium für Banken ist das Einkommen. Es muss ausreichen, um den Kapitaldienst erfüllen zu können.“

Grundsätzlich lässt sich zwar sagen, dass kleinere Regionalbanken die Richtlinie eher weicher auslegen als überregionale Institute, da letztere weniger Spielraum bei der Auslegung haben. Dennoch greift in beiden Fällen ab einem bestimmten Alter die Altersgrenze bei der Kreditvergabe.

Immobilien Teilverkauf – Erwartungstreue Planung für einen glücklichen Ruhestand

Als planungssichere Alternative für einen nicht genehmigten Bankkredit gilt der Immobilien Teilverkauf. Doch nicht nur aufgrund eines abgelehnten Kredits möchten viele Eigenheimbesitzer den Immobilien Teilverkauf nutzen und somit für mehr finanzielle Liquidität im Alter sorgen.

Theo Egenolf berichtet von den ganz persönlichen Hintergründen der Kunden der HausVorsorge: „Diejenigen unserer Kunden, die sich auf direktem Weg für den Immobilien Teilverkauf entscheiden, machen dies vor allem aufgrund mangelnden Vertrauens gegenüber den Banken. Doch so unterschiedlich die Lebenssituationen unserer Kunden auch sein mögen, eine Sache haben sie gemeinsam: den Wunsch, mit dem eigenen Haus die Rente aufzubessern.“

Ungenutztes Vermögen wird durch den Immobilien Teilverkauf ausgeschöpft und eröffnet neue Möglichkeiten. Für die HausVorsorge aus Runkel-Dehrn stehen während der gesamten Partnerschaft mit den Eigentümern ein enger persönlicher Kontakt und volle Transparenz im Vordergrund. Theo Egenolf und Steffen Löw ermöglichen es ihren Kunden, einen Teil des „Betongoldes“ in Barvermögen umzuwandeln ohne, dass auf die weitere Nutzung der gesamten Immobilie verzichtet werden muss.

„Unsere Kunden bleiben anteilig Eigentümer ihrer Immobilie, haben weiterhin die volle Entscheidungshoheit und partizipieren konstant am Wertzuwachs der Immobilie. Diese Rechte werden bei jedem Immobilien Teilverkauf vertraglich zugesichert“, so Theo Egenolf und Steffen Löw.

Die beiden Geschäftsführer der HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH wissen, wie emotional und sensibel die Entscheidung für einen Immobilien Teilverkauf sein kann. Eine ehrliche und persönliche Beratung liegt ihnen besonders am Herzen, um ihre Kunden auf dem Weg in eine sichere, glückliche und finanziell unabhängige Zukunft zu begleiten.