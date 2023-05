Bürohochhaus in Wiesbaden wird von The Flag in Seniorenapartments umgewandelt

Das Familienunternehmen THE FLAG hat das frühere Bürogebäude Duplex in der Wiesbadener Aarstraße 1 gekauft und startet dort mit dem Bau von 65 seniorengerechten Mietwohnungen. Dafür entkernt das Unternehmen das bisherige Gebäude.

„Wir richten uns mit unserem Projekt an selbstbestimmte Senioren, die ein neues Zuhause mitten in der Stadt suchen“, sagt Dr. Eike Muhr. „Rund 35 Prozent der Wiesbadener Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, und für sie möchten wir Apartments anbieten, mit all den Annehmlichkeiten und der Unterstützung, die man im Alter gerne annimmt“, so Muhr. Oftmals sei es für ältere Menschen in großen Häusern und Wohnungen im Alter zu beschwerlich. Moderne altersgerechte Apartments seien für Senioren eine interessante Alternative, insbesondere wenn sie in ihrem Ort wohnen bleiben möchten.

Die Entwürfe sehen im Erdgeschoß und dem 1. Obergeschoss gewerbliche Nutzungen vor. Die Apartments sind zwischen 29 m² und 67 m² groß und eröffnen großzügige Ausblicke auf die Landeshauptstadt. Neben den insgesamt 65 barrierefreien Seniorenapartments verfügt THE FLAG Senior Living Wiesbaden zudem über eine rund 100 m² große Dachterrasse. Das Gebäude hat 11 Stockwerke und wird eine völlig neue Fassade erhalten, die in Teilen auch begrünt sein wird. Die Entkernungsarbeiten begannen durch THE FLAG in Abstimmung mit dem bisherigen Eigentümer bereits Ende des letzten Jahres.

„Eine Besonderheit ist sicherlich, dass wir sowohl Investor als auch Projektentwickler sind und zudem das Haus später im Bestand behalten und es auch betreiben werden“, erläutert Muhr. Bereits in die Planung können somit die bisherigen Erfahrungen der Unternehmensgruppe einfließen. Muhr: „Wir engagieren uns in Wiesbaden damit langfristig und sehen hohe Qualität und durchdachte Architektur als dauerhafte Investition“. THE FLAG betreibt bereits an derzeit 7 Standorten rund 19 serviceorientierte Apartmenthäuser für unterschiedliche Zielgruppen.

Bei allen neuen Projekten der Unternehmensgruppe versucht THE FLAG, Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen zu erreichen. „Mit unserem Projekt in Wiesbaden wandeln wir Büros in Apartments um. Durch die Nutzung des bestehenden Gebäudekerns halten wir den energetischen Fußabdruck niedrig, können aber gleichzeitig moderne anspruchsvolle Technik einbauen“, betont Muhr. Schließlich würden Senioren schon heute in ihren Apartments moderne und einfach bedienbare Steuerungstechnik genauso erwarten, wie integriertes WLAN und ein umfangreiches Service- und Sicherheitsangebot.

Im 2. Halbjahr 2024 soll das Gebäude dann bezugsfertig sein. THE FLAG rechnet mit dem Start der Vermietung für Mitte des Jahres 2024. Interessenten können bereits heute den Newsletter zu dem Projekt unter www.senior-wiesbaden.de abonnieren.

Derzeit realisiert das Familienunternehmen in Deutschland auch in Dülmen und Linz am Rhein sowie im schweizerischen Lugano und dem spanischen Estepona Häuser des Konzepts THE FLAG Senior Living.