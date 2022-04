Deutsche Teilkauf erhält ISMS-TÜV Rheinland-Zertifizierung

Die Deutsche Teilkauf GmbH, einer der führenden und schnellst wachsende Anbieter im deutschen Immobilien-Teilkaufmarkt, erhält durch den TÜV Rheinland eine Zertifizierung ihres Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) gemäß ISO/IEC 27001:2013. Seitens des TÜV Rheinland wurde das Informationssicherheits-Managementsystem innerhalb des gesamten Geschäftsprozesses des Immobilien-Teilankaufs der Deutschen Teilkauf geprüft und zertifiziert – einschließlich der Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen die Online-Portale betreffend sowie der Absicherung sämtlicher Informationsprozesse gegen Risiken.

„Die Deutsche Teilkauf setzt im Geltungsbereich der Beratung, des Ankaufs und der Abwicklung von Wohnimmobilien in hohem Maße auf Informationssicherheit. In unserem Zertifizierungsverfahren konnten wir uns davon überzeugen, dass die Informationssicherheitspolitik der Deutschen Teilkauf klar definiert und die Ziele daraus in einem Informationssicherheits-Managementsystem nachhaltig im Unternehmen umgesetzt werden“, erklärt Bruno Tenhagen, Lead-Auditor von TÜV Rheinland.

„Wir belegen mit dieser Zertifizierung, dass wir die sehr umfangreichen Anforderungen, Vorgaben und Richtlinien dieser Norm an unsere Geschäftsprozesse erfüllen“, erklärt André Dölker, Geschäftsführer der Deutschen Teilkauf. „Wir schützen mit unseren IT-Sicherheitsverfahren die Informationen unserer Kunden und Geschäftspartner. Mit der Zertifizierung durch den TÜV Rheinland setzen wir einmal mehr neue Standards im Teilverkaufssegment.“