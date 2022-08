Gemeinsam Europas Zukunft gestalten – Auszeichnung für Lumon in Málaga

Am 27. Juli haben die Diputación de Málaga und die Stiftung Cudeca Hospice-Cudeca Palliative Care erstmals den Joan-Hunt-Preis verliehen. Lumon wurde dabei als Unternehmen ausgezeichnet, das die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Málaga fördert. Dies spiegelt den nachhaltigen, innovativen Ansatz des multinationalen Unternehmens wider, das strapazierfähige und langlebige Balkon- und Sitzplatzverglasungen herstellt.

Überreicht wurde die Auszeichnung durch Antequeras Bürgermeister Manuel Barón. In Antequera befindet sich Lumons kürzlich fertiggestellte Fabrik – die modernste Anlage der Welt für Balkon- und Sitzplatzverglasungen. Das Werk spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung lokaler Arbeitsplätze und für den Erfolg der lokalen Wirtschaft und ist die zweitwichtigste Fabrik für Südeuropa. Aktuell sind hier bereits über 400 Mitarbeitende tätig, Ziel ist es, 2.000 Arbeitsplätze zu schaffen.

Lumon setzt bei seinen eleganten Verglasungssystemen auf vollständig recycelbare Materialien wie Glas und Aluminium. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie, der alle Prozesse einbezieht. So hat eine finnische Studie ergeben, dass durch den Einsatz von Lumon-Verglasungen mehr Treibhausemissionen reduziert werden, als durch die Herstellung entstehen. Hochentwickelte Roboter und fortschrittliche Verfahren tragen dazu bei, Materialabfälle zu vermeiden und dass ein möglichst grosser Teil der anfallenden Abfälle recycelt werden kann. Die neue Produktionsstätte von Lumon in Antequera ist eine innovative Anlage, die all diese Aspekte berücksichtigt.

"Das ist eine großartige Auszeichnung für Lumon, sowohl für die Kollegen in Spanien als auch für das gesamte Unternehmen. Es bestätigt, dass wir mit zukunftsweisenden Produkten und innovativen Verfahren Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinen können – und so die europäische Zukunft gestalten“, sagt Marco Pellegrino, Country Manager der Lumon Schweiz AG.

https://lumon.com/ch-de/geschaeftskunden/balkonverglasungen

Über Lumon

In der Schweiz spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Sitzplatzverglasungen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen, Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben der Schweiz auch Schweden, Norwegen, Spanien, Deutschland, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.ch

