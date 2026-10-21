Mr. Brainwash ❤️ The Supper Club 2026

Voller kräftiger Farben, verspielter Details und respektlosem Humor fängt der Siebdruck auf Papier Mr Brainwashs unverwechselbare Verschmelzung klassischer Anspielungen und zeitgenössischer Street-Art ein. Mit einer Größe von 38 x 19" ist diese auf 80 Exemplare limitierte Auflage eine fröhliche Hommage an die Ikonen, die die Kunstlandschaft geprägt haben – neu interpretiert durch die unverwechselbare kreative Vision des Künstlers.

Mr. Brainwash - The Supper Club. Auflage 49. Handsigniert und nummeriert. 48,5 x 95,5 cm.

Die neue Edition ist bei FRANK FLUEGEL GALERIE in Nürnberg und Kitzbühel ab sofort zum Preis von 4.950 Euro erhältlich.

Die Kunst von Mr Brainwash ist eine lebendige Hommage an die positive Lebenseinstellung und die transformierende Kraft der Liebe. Durch die Verschmelzung von Elementen der Pop-Art, der Street-Art und der klassischen Malerei wird jeder einzigartige Druck oder jedes Originalkunstwerk von Mr Brainwash zu einer beeindruckenden Bereicherung jeder Sammlung zeitgenössischer Kunst.

Er stellt häufig kulturelle und zeitgenössische Ikonen einander gegenüber und ist von Pop-Art-Künstlern wie Andy Warhol und Keith Haring beeinflusst.

Indem er populäre Bildwelten und Themen verwendet und wiederverwendet, die er von anderen berühmten Künstlern entlehnt hat – wie beispielsweise Jeff Koons’ Ballontiere aus Stahl und Banksys „Throwing Man“ –, richtet Mr Brainwash seine künstlerischen Absichten an denen der ursprünglichen Pop-Art-Künstler aus und schafft Kunst für jedermann, die überall erlebt werden kann.

Mit seinem verspielten und subversiven Ansatz hat sich Mr Brainwash einen herausragenden Platz unter den führenden lebenden Künstlern erobert; er entwarf Albumcover für Madonnas „Celebration“, Rick Ross’ „Mastermind“ und „Rather You Than Me“, das Album „I’m With You“ der Red Hot Chili Peppers sowie Michael Jacksons „Xscape“. Zu seinen weiteren Kooperationen zählen Hublot, Mercedes-Benz, das Hard Rock Hotel und zuletzt Bentley; zu seinen prominenten Kontakten und Sammlern gehören die Obamas, die Beckhams und die Kardashians. Im Sommer 2024 erschien ein reich bebildertes Retrospektive-Buch in gebundener Ausgabe, das seinen erstaunlichen Aufstieg zum Ruhm anhand von Anekdoten, Fotografien und einer schillernden Auswahl an Kunstwerken nachzeichnet.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über fünfundzwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

Selbstverständlich sind auch Original-Editionen und Gemälde stark gesuchter und werthaltiger Künstler wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Harland Miller, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Thomas Ruff oder Mel Bochner im Verkauf. Die bei Sammlern weltweit beliebten Künstler David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, George Condo, Willem De Kooning, Salvatore Emblema, Tanya Ling, Gabriele Münter, Gerhard Richter, Stefan Rinck, Kuldeep Singh, Günther Uecker, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind ebenfalls im Portfolio der international bekannten Galerie vertreten.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen und Shows in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. FRANK FLUEGEL GALERIE - The Art of Reinventing Value. Im einzigartigen Online-Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Soloshows runden das Programm der renommierten Galerie ab.

Das rasant wachsende Segment der Street Art wird von erfolgreichen Künstlern wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, Fringe the Artist, Max Mavior oder John Crash Matos bestens vervollständigt.

Natürlich hat die inhabergeführte Galerie auch Designobjekte, Bilder und Vintage Möbel von Maurizio Cattelan, Richard Orlinski oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

Die Galerie verkauft seit 25 Jahren erfolgreich angesagte Künstler in die ganze Welt. Kunden der Galerie finden sich in London, New York und Singapur aber auch in Dubai, Mallorca, Lima und Miami.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler bei einem Besuch vor Ort sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei einigen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Kunstwerke steigen im Preis und erfahren seit Jahren eine solide Wertentwicklung.