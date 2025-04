Fünfzig Bäume für fünfzig Jahre Luftreinigung 04/10/2025

Im Rahmen der Feiern zum 50-jährigen Jubiläum hat Euromate in Zusammenarbeit mit Viridi Air und der staatlichen Forstverwaltung (Staatsbosbeheer) 50 Bäume gepflanzt. Die Bäume wurden am Rand des Weilers `t Groeske im Merkske nahe der belgisch-niederländischen Grenze gepflanzt.

Ein symbolischer Beitrag zu sauberer Luft

Seit fünf Jahrzehnten ist Euromate ein Vorreiter bei der Verbesserung der Luftqualität in Arbeitsumgebungen. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen zur Beseitigung von Feinstaub und anderen Schadstoffen wie Ethylenoxid und Formaldehyd. Da Bäume die Luft auf natürliche Weise reinigen, sah das Unternehmen in dieser Kampagne eine passende Möglichkeit, der Natur etwas zurückzugeben.

Ein symbolischer und nachhaltiger Beitrag

"Diese Kampagne passt perfekt zu unserer Mission, gesündere Umgebungen zu schaffen. So wie unsere Lösungen die Luft in Innenräumen verbessern, reinigen Bäume auf natürliche Weise die Luft im Freien. Wir finden es großartig, dass wir unser Jubiläum auf diese Weise feiern und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu einer saubereren Zukunft leisten können“, sagte Daniel Gooijer, Leiter von Euromate.

Zusammenarbeit mit Viridi Air und Staatsbosbeheer

Auch Jan-Joris van de Riet von Viridi Air betont die Bedeutung dieser Kampagne: „Die Außenluft ist mit Feinstaub belastet, was sich auch auf die Innenluft auswirkt. Je weniger Feinstaub draußen ist, desto weniger ist es drinnen. Wir sind Euromate für ihren Beitrag zu dieser Initiative dankbar und gratulieren ihnen zu ihrem 50-jährigen Jubiläum.“

Helmut Van Pelt, öffentlicher Förster bei Staatsbosbeheer, drückte ebenfalls seine Wertschätzung aus: „Die Merkske ist eine wunderschöne Bachtallandschaft, in der sich in den letzten Jahren viel verändert hat. Durch die intensive Landwirtschaft sind die Niederhecken verschwunden, und wir möchten sie wiederherstellen. Dank Unternehmen wie Euromate können wir mit Viridi Air zusammenarbeiten, um diese wertvolle natürliche Umgebung wiederherzustellen. Wir sind für diese Zusammenarbeit sehr dankbar."



Euromate wurde 1975 gegründet und hat sich zu einem Spezialisten für Luftreinigung entwickelt. Das Unternehmenmit Sitz und Breda, Niederlande und Niederlassungen in Belgien sowie Deutschland (Breitscheid bei Neuwied) bietet weltweit hochwertige Lösungen zur Messung und Verbesserung der Luftqualität in Arbeitsumgebungen an.