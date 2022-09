Kling präsentiert die neue Deko-Serie CAGE für hochwertigen Schmuck und edle Accessoires.

Die Kling GmbH, Hersteller von aufmerksamkeitsstarken Displays, innovativen Verpackungen und Etuis, hochwertigen Vitrinen, modular aufgebauten Shop-in-Shop-Lösungen, hochwertigen Präsentationskoffern mit Laden, Markenaufsteller sowie angesagten Büsten und Dekorationen, hat nun sein Sortiment um eine neue Deko-Serie für edlen Schmuck und Accessoires um eine neue hochwertige Variante ergänzt: Die Deko-Serie CAGE.

Aktuellen Wohntrends folgend, handelt es sich bei CAGE um eine hochwertige Deko-Serie, die mit Stahl in strenger Geometrie einen überzeugenden Kontrast zu edlem Schmuck und feinen Accessoires setzt. Die mit PU-Leder bezogenen Präsentationsflächen bieten den hochwertigen Schmuckstücken die perfekte Bühne und lassen gleichzeitig viel kreativen Freiraum zur Präsentation ganzer Kollektionen am Point of Sale. CAGE ist in klassischem Schwarz oder kühlem Weiß erhältlich.