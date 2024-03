Leben und „Sterben“ in der Matrix 

Wir werden hier hinein geboren und die meisten von uns können sich an Nichts erinnern. Was war vor unserem Leben hier? Wirklich nichts, so wie es uns die Materialisten suggerieren oder sind wir bereits schon vor unserem Leben mittendrin auf unserer Reise.

Zuweilen gibt es aber auch Menschen (insbesondere kleine Kinder) die sich erinnern, dass sie durch eine Art Tunnel in dieses Leben hinein geboren worden sind. Manch einer kann sich sogar an einzelne Fragmente aus vorherigen Leben erinnern. Nahtodeserfahrungen unterstreichen, dass es noch etwas anderes gibt als das materielle Leben.

Dazu kommen noch die unerklärlichen Dinge, denen wir unterworfen sind. Kein Wissenschaftler kann uns eine plausible Erklärung dafür geben, warum unser autonomisches Nervensystem völlig selbstständig unsere Organe und somit unseren Körper antreibt. Wer oder was steuert es? Wo befindet sich unser Bewusstsein? Nach wie vor konnte noch niemand den Sitz unseres Bewusstseins finden. Jedoch wird in den öffentlichen Medien uns suggeriert, dass es sich in unserem Gehirn befindet. Allerdings widersprechen einige Themen, die wir in diesem Leben beobachten können, dieser These.

Warum müssen wir schlafen und haben Träume? Brauchen wir diese, um uns zu regenerieren? Menschen, die intensive oder auch luzide Träume hatten, berichteten, dass sie sich nach diesen Exkursionen körperlich besser fühlten.

In neuerer Zeit propagieren viele Physiker die These, dass wir uns in einer Art Matrix befinden. In einer Art Simulation, wie Elon Musk mal sagte. Wenn es denn stimmte, dann müssen wir uns fragen, wie oder warum wir hier hinein gelangen konnten. Durch Anlockungen, Gefangennahme oder einfach nur deshalb, weil wir in einer Simulation spielen wollten?

Wie können wir wieder aus dieser Matrix rausgehen, denn nach wie vor besteht ja diese These von der Wiedergeburt, nach der wir unser Karma abarbeiten müssen? Eine Art Schutzschild besteht darin, dass niemand so wirklich aus der Matrix ausbrechen kann wegen dem Resonanz- Spiegel- Prinzip, dass hier auf dieser Welt wirkt. Dieses Prinzip wird in diesem Buch ausführlich dargestellt.

Mit diesem Prinzip kann man aber auch wunderbar „spielen“ bzw. wirkliche Magie ausführen, die uns quasi alles erreichen lassen kann, was man sich wünscht. Die Vorgehensweise dabei ist gar nicht so schwierig. Wenn man es einmal beherrscht, dann können wahre Wunder geschehen.

Trotz allem gibt es Möglichkeiten aus dieser Matrix zu erwachen oder zu entfliehen. Wenn wir die richtigen Portale finden, können wir aus dem Kreislauf ausbrechen. Oder wir müssen uns bemühen, das Prozedere des Aufwachens oder des sich Erinnerns entdecken,

Details:

Leben und „Sterben“ in der Matrix

Einband: Taschenbuch

Erscheinungsdatum: 11.10.2023

Verlag: Epubli

Seitenzahl: 224

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-7584-1335-3