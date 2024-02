Werktuigen erweitert internationale Präsenz

Auf den neu eingerichteten Plattformen werktuigen.pt, werktuigen.es, werktuigen.dk, werktuigen.ro und werktuigen.rs können sich Kunden und Händler von Gebrauchtmaschinen effektiv vernetzen. Das Angebot reicht dabei – wie von Werktuigen gewohnt – von Werkzeugmaschinen über Anlagen zur Holzbearbeitung bis hin zu Lagertechnik aller Art.

Der Clou: Nutzer sehen nicht nur nationale Kleinanzeigen, sondern auch verfügbare Angebote aus anderen europäischen Ländern, die jeweils in die Landessprache übersetzt werden. So profitieren Händler von einer noch höheren Reichweite und erschließen neue, internationale Kundenkreise. Kaufinteressenten werden vor allem die Möglichkeit schätzen, in ihrer Muttersprache aus einem riesigen Gebrauchtmaschinen-Angebot auswählen zu können.

Das Gebrauchtmaschinen-Netzwerk von Werktuigen wächst durch die neuen Plattformen um weitere lukrative Märkte. Portugal und Spanien etwa zählen zu den größten Volkswirtschaften Europas und verzeichneten 2023 trotz globaler Herausforderungen immer noch ein Wachstum von durchschnittlich zwei Prozent. Serbien und Rumänien haben sich in den letzten Jahren von Niedriglohnländern zu industrialisierten Produktionsstandorten entwickelt. Allen Ländern gemein ist eine hohe Nachfrage nach Maschinen, die nicht allein durch Neuware gedeckt werden kann.

Insofern ist die Erschließung der Märkte in Portugal, Spanien, Dänemark, Rumänien und Serbien ein wichtiger Bestandteil in der Wachstumsstrategie von Werktuigen. Der Ausbau der Marke in der europäischen Gebrauchtmaschinenbranche setzt sich weiter fort. Nach dem Soft-Launch der Länderwebsites plant der Gebrauchtmaschinen-Marktplatz ergänzende Marketingmaßnahmen, wie etwa die Integration der neuen Plattformen in die eigene Social-Media-Präsenz.