Das Neueste über Iljas Lesche - Stand heute

Seit 2023 ist Iljas Lesche nicht mehr auf TikTok oder Instagram aktiv, postet aber gelegentlich Stories auf Instagram. Doch der Influencer hat nicht geruht, wie viele seiner Fans vermuten. Ab Mitte 2023 überraschte er seine Anhänger mit einem neuen Kapitel auf Snapchat. Täglich füllt er die Plattform mit 50-100 Storys und hat mittlerweile über 300.000 Follower.

In zwei exklusiven Interviews bei "Worldwid Wohnzimmer" und "Late Night Berlin" deutete Iljas an, dass er nicht vorhat, sich einfach auszuruhen. Im Gegenteil, er plant Großs und teasert einen möglichen Start auf Twitch an. Trotzdem bleibt er seinen Fans gegenüber verschwiegen und gibt nur spärlich Interviews. Auf unsere Anfragen wann ein Interview arrangiert werden könnte antwortete er lediglich: "Wenn der richtige Zeitpunkt kommt".

Ein faszinierender Aspekt ist auch, dass Iljas' Fans ihn auf TikTok vermissen. Seine Livestreams gaben Struktur und Spaß in ihren Alltag. Infolgedessen hat sich eine Online-Petition mit über 3000 Unterschriften gebildet, die darauf abzielt, Iljas dazu zu bewegen, wieder mit dem Streamen zu beginnen. Die Fans sind hungrig nach mehr von ihrem Lieblingsinfluencer und hoffen auf eine baldige Rückkehr zu seinen Wurzeln.