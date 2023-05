Die CPS-Datensysteme GmbH unterstützt die Wiederaufforstung im heimischen Wald

Der aktuelle Waldzustandsbericht des Landes Rheinland-Pfalz sieht die rheinland-pfälzischen Wälder mit dem höchsten Schadensniveau seit Beginn der Waldzustandserhebungen im Jahre 1984 konfrontiert. Auch das Waldgebiet rund um das Feisternachttal bei Vallendar hat enorm unter der Trockenheit der letzten Jahre gelitten. Insbesondere die im Westerwald über Jahre vorherrschende Fichtenmonokultur ist stark durch den Befall von Schädlingen, wie dem Borkenkäfer betroffen. Unzählige Waldflächen sind bereits vorzeitig geerntet worden.

Wie in den Vorjahren ist die CPS-Datensysteme GmbH auch 2022 auf der Suche nach einem unterstützenswürdigen Umweltprojekt schnell fündig geworden. In einer erfolgreich durchgeführten Kundenumfrage versprach das Unternehmen seinen Kunden für jede Rückmeldung einen Baum zu pflanzen und stockte den Gesamtbetrag kurzerhand nach oben auf.

Der städtische Förster Achim Kern war gerne bei der Suche nach einer geeigneten Fläche behilflich, als die Firma CPS-Datensysteme aus Vallendar bei ihm nach der Möglichkeit fragte, mit einer Spende für Baumpflanzungen die nötigen Aufforstungsarbeiten im Vallendarer Wald zu unterstützen. „Eine tolle Idee, lokal die Auswirkungen der Klimaänderungen zu bekämpfen, zumal man jederzeit die Wirksamkeit der eingesetzten Spende vor Ort anschauen kann und gleichzeitig vor Ort Arbeitsplätze im Wald sichert“, erinnert Förster Kern an zwei häufig unterschätzte Aspekte lokalen Öko-Sponsorings.

Zweihundert kleine Eichen, die in einer örtlichen Baumschule aus Vallendarer Saatgut angezogen wurden, konnten so in eine Fläche nahe am Parkplatz Feisternachttal gepflanzt werden. Vorher waren dort aufwändige Freischneide- und Räumarbeiten durchgeführt worden und zum Schutz der Anpflanzungen wurde auch ein Zaun gebaut.

Während einer interessanten Begehung, in der Achim Kern die Zusammenhänge und Maßnahmen der Wiederaufforstungsarbeiten erklärte, konnten sich die Kollegen der CPS-Datensysteme vor Ort von der Verwendung des Spendengeldes überzeugen.

Förster Kern hofft auf Nachahmer, denn leider gibt es immer mehr baumfreie Flächen im Vallendarer Stadtwald: „Nachdem in den letzten Jahren vor allem die Fichte hier fast komplett verschwunden ist, zeigen mittlerweile auch Buchen und Eichen Stresssymptome, so dass auch in den für die Vallendarer Gemarkung standortheimischen Laubwäldern erste Löcher entstanden sind.“

Auch die CPS-Datensysteme GmbH mit Geschäftsführer Felix Weigand emphiehlt ortsansässigen Unternehmen, sich ebenfalls aktiv um die heimische Natur zu kümmern und damit künftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.