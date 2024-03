Frühlingsgefühle bei Datacolor: Mit den Angeboten auf die Spyder X2-Serie bis zum 30.04.2024 deutlich sparen

Spyder X2 Elite ‒ zur Monitorkalibrierung für engagierte Fotografen und Designer

Das Produkt für Fotografen und Designer, die eine schnelle, präzise und einfache Monitorkalibrierung wünschen, die ihnen bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen hilft.

Angebotspreis: 179 € inkl. MwSt. (UVP 279 €)

Spyder X2 Ultra ‒ zur Kalibrierung von HDR-/Hochhelligkeitsmonitoren für Experten, Profi-Fotografen und Videografen

Für professionelle Fotografen und Videografen, die das umfassendste Werkzeug zur Monitorkalibrierung für eine maximale Kontrolle ihres Farb-Workflows suchen. Zur Abstimmung mehrerer Monitore sowie zur Kalibrierung von Beamern geeignet.

Angebotspreis: 249 € inkl. MwSt. (UVP 329 €)

Spyder X2 Photo Studio ‒ der Farbmanagement-Koffer zur Bildoptimierung

Alles in einem praktischen und kostengünstigen Paket, was man für präzises Farbmanagement in seinem Workflow benötigt – von der Aufnahme bis zur Bearbeitung und unter allen Lichtverhältnissen: Kalibrierung von HDR-/Hochhelligkeitsmonitoren in weniger als 2 Minuten durch den Spyder X2 Ultra sowie Farbabgleich einer Kamera oder ganzer Kamerasysteme durch den Spyder Checkr, Kalibrierung des Autofokus passgenau mit sämtlichen Wechselobjektiven durch den Spyder LensCal und optimaler Weißabgleich mit Spyder Cube, der cleveren Graukarte in Würfelformat mit Lichtfalle und Chromkugel für absolute Schwarz- und Weißwerte.

Das Set beinhaltet: Spyder X2 Ultra, Spyder Checkr, Spyder LensCal, Spyder Cube

Angebotspreis: 399 € inkl. MwSt. (UVP 449 €)

Spyder X2 Print Studio ‒ der Farbmanagement-Koffer von der Aufnahme bis zum Druck

Das praktische und kostengünstige Paket für den Farbmanagement-Workflow von der Aufnahme über die Bearbeitung bis zum Druck: mit Spyder Cube, der cleveren Graukarte in Würfelformat mit Lichtfalle und Chromkugel für absolute Schwarz- und Weißwerte, Spyder X2 Ultra zur Kalibrierung von HDR-/Hochhelligkeitsmonitoren in weniger als 2 Minuten und spyder Print für benutzerdefinierte Drucker-Profile für jede Drucker-/Tinten-/Papier-Kombination.

Das Set beinhaltet: Spyder X2 Ultra, Spyder Cube, Spyder Print

Angebotspreis: 499 € inkl. MwSt. (UVP 549 €)

Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 65 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Zu den belieferten Branchen gehören die Textil- und Bekleidungsindustrie, Unternehmen mit dem Schwerpunkt Farbe und Beschichtungen, die Automobilindustrie, Unternehmen aus dem Bereich Kunststoffe, Mikroskopie, Fotografie und Video. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.