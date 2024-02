JobsNavi - Starte mit einem Swipe in den IT-Job Hype

Chemnitz – Der IT-Jobmarkt wird am Valentinstag innovativ überrascht, denn die neue App JobsNavi verspricht ein bahnbrechendes Jobmatching-Erlebnis. Der Launch am 14.02.2024 markiert einen Wendepunkt im digitalen Recruiting, indem die Plattform die Art und Weise, wie Talente und Unternehmen zueinander finden, revolutioniert.

Spannendes Recruiting-Erlebnis für Informatiker und IT-Fachkräfte

JobsNavi präsentiert sich als Antwort auf traditionelle Jobplattformen und hebt sich dabei durch einen klaren Fokus auf den Kundennutzen von anderen ab. Die App macht sich dabei den FOMO Effekt der Menschen zu Nutze. FOMO ist auch die Ursache, warum Menschen bei jeder Whatsapp auf ihr Handy schauen. Dieser – auf Deutsch: Angst etwas zu verpassen- Effekt ist einzigartig bei Job Plattformen. Indem die Benutzer über jedes neue Match und eingehende Nachrichten informiert werden, jedoch nur weitere Infos erhalten, wenn Sie eine Entscheidung treffen, entsteht ein Höchstmaß an Interaktion zwischen den Talenten und Recruitern. Wie bei der bekanntesten Dating Plattform entscheidet man mit einem Swipe, ob es weitergeht. Die Talents bleiben so lange anonym, wie sie es wollen. Erst wenn Sie ihr Alias aufgeben, kann der Recruiter den Lebenslauf, Zeugnisse und persönliche Details lesen. Neu ist auch das pay-per-match Zahlungsmodell. Arbeitgeber zahlen nur für erfolgreiche Matches.

Und es gibt weitere zahlreiche Innovationen zu erleben. So ist die neue App auch als Software as a Service verfügbar. Unternehmen im Bereich Personalmanagement ohne eigene Recruitingplattform können die innovative Software als white Label Lösung im eigenen Namen verwenden.

Keine typischen Jobanzeigen und ohne Bewerbungsaufwand

JobsNavi bietet mehr als nur eine Plattform für Stellenanzeigen. Und auf Bewerbungen wird hier komplett verzichtet. Stattdessen wird nur zusammengebracht, was zusammenpasst. Aufwendige Anschreiben und umständliche Bewerbungsprozesse werden von der Digitalisierung ersetzt. Zum eigenen Profil passende Jobangebote mit Gehaltsangabe jederzeit erhalten und bei Interesse Fragen im Chat in Echtzeit klären, das ist Recruiting der Zukunft. Alles passiert auf dem Handy, das hat sowieso jeder einstecken. Aktuell verwenden Recruiter und Talents jeweils eine spezielle mobile App, in der viele wichtige Informationen übersichtlich geordnet sind. Die Webversion folgt in Kürze.

Ein Swipe, der Zeit und Aufwand spart

Die Funktionsweise der App ist so einfach wie genial. Das persönliche Profil ist in wenigen Minuten erstellt. Ab dann kann man quasi 24/7 verlockende Jobangebote empfangen und durch einen Wisch ablehnen oder Interesse zeigen. Für Recruiter dauert es keine 5 Minuten, um eine freie Stelle auszuschreiben. Wortvorschläge müssen nur bestätigt werden. Der klare Fokus auf die IT-Fachkräfte ist neu bei Jobsnavi. Das garantiert, dass es passende Matches gibt. Arbeitgeber

Valentinstag – Neuer Lieblingsjob auf den ersten Klick

Am Valentinstag wird JobsNavi offiziell gelauncht. Erfahrungen sammeln für ein möglichst perfektes Produkt eine innovative Lösung bauen, die auch Jobagenturen verwenden können, das kostet Zeit. Ab 14.2.24 steht Jobsnavi im App Store und im Google Play Store endlich zum Download bereit.

Weitere Informationen auch unter www.jobsnavi.de.