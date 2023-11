Low Code Plattform brixxbox: Sinnvolle Ergänzung für jede IT-Abteilung

Die Digitalisierung ist ein komplexer Prozess in großen Unternehmen: Kommen standortübergreifende Prozesse zu der meist heterogenen IT-Landschaft hinzu, erhöht sich der Aufwand zusätzlich. Viele Systeme haben zwar Schnittstellen, aber meist hat die IT-Abteilung nur begrenzte Möglichkeiten selber „Hand an zu legen“, um auf geänderte Prozesse zu reagieren. In den meisten Fällen muss auf einen externen Support oder Berater zurückgegriffen werden, um die Prozesse in die vorhandene Softwarelandschaft einzubetten. Gerade Randprozesse wie Wartungsmanagement, CRM/SCM oder mobile Anwendungen lassen sich dabei oft nur schwierig oder mit großem Aufwand digitalisieren.

brixxbox als perfekte Ergänzung für heterogene Systemlandschaften

Low Code Plattformen wie die brixxbox heben das Thema Unternehmenssoftware auf ein komplett neues Level und ermöglichen es Unternehmen, sich mit ihrer Unternehmenssoftware in kurzer Zeit zukunftsfähig, flexibel und skalierbar aufzustellen. Low-Code-Plattformen können dabei als Nachfolger der 4GL- Sprachen verstanden werden: Anforderungen werden mit Hilfe grafischer Modellierungsmethoden bedeutend schneller und kostengünstiger umgesetzt.

Im Fokus zukunftsfähiger Unternehmenssoftware steht neben der Einfachheit vor allen Dingen Flexibilität und Skalierbarkeit. Auch hier können Low Code Plattformen punkten: So lassen sich jegliche Unternehmensprozesse mit Low Code-Systemen abbilden und – sofern gewünscht – von jedem Mitarbeiter innerhalb weniger Minuten anpassen; neue Funktionalitäten lassen sich jederzeit flexibel einfach hinzufügen. Vorhandene Systeme können, wenn ein kompletter Wechsel aus bestimmten Gründen nicht sofort in Frage kommt, beliebig ohne doppelte Datenhaltung ergänzt werden und stellen damit eine perfekte Ergänzung auch für heterogene Systemlandschaften dar. Aber auch die Cloudfähigkeit und nahezu unlimitierte Integrationsmöglichkeiten machen Unternehmenssoftware auf Low Code Basis zu einer echten Alternative.

Die Low Code Plattform brixxbox basiert auf dem Prinzip „Konfigurieren statt Programmieren“ und ermöglicht es dem IT-Zuständigen oder IT-Consultant so, das IT-Projekt direkt umzusetzen – ohne Hinzuziehen eines Programmierers. Jegliche Prozesse lassen sich dank Bausteinprinzip abbilden und hoch individuell gestalten, wodurch Zusatzprogrammierungen und Frustration damit endlich der Vergangenheit angehören. Die hohe Flexibilität zeigt sich auch im Abrechnungsmodell: Gezahlt wird im Vergleich zu anderen Systemen variabel nach Anzahl der Nutzer und des Prozessumfangs.

Haben Sie Lust bekommen, die brixxbox einmal auszuprobieren? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf – wir zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten.