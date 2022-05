Marktlaunch: Innovative Planungssoftware GOAT nun deutschlandweit verfügbar.

Das innovative Planungswerkzeug GOAT ist interessant für Planer:innen, Entscheidungsträger:innen und Consultants. GOAT ermöglicht planerische Tätigkeiten in den Bereichen Verkehrsplanung, Stadtplanung, Mobilitätsplanung, Standortplanung und vielen weiteren. Durch die intuitive Bedienbarkeit lässt GOAT eine Vielzahl an weiteren Nutzergruppen zu. Dies führt nicht nur zu faktenbasierten Entscheidungen, sondern fördert auch die In-House-Kompetenzen in bspw. Kommunen. So können Projekte, die früher extern vergeben werden mussten, mit GOAT intern und somit schneller und günstiger bearbeitet werden. Im Jahr 2021 wurde GOAT mit dem Innovationspreis der Landeshauptstadt München, dem Smart Country Startup Award der Bitkom und dem Gründungspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet. Mit dem Marktlaunch in Deutschland wird jetzt eine möglichst schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme realisiert. GOAT wird als SaaS-Lösung im Jahres-Abo angeboten. Das GOAT-Abo kann flexibel an die Anforderungen der Kommunen, Landkreise, Planungsbüros und weiteren Kunden angepasst werden. Die jeweiligen Preise richten sich nach der Einwohnerzahl des Gebiets, den gewählten Modulen (Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV), den Funktionen (Szenario Wege, Szenario Gebäude, Szenario Points-of-Interests) und der Anzahl an Benutzer:innen.

Zitate der Gründer:innen

„Kommunen weltweit versuchen, die aktive Mobilität, also den Fuß-und Radverkehr, zu fördern. Dafür braucht man selbstverständlich Fuß-und Radwege. Aber es geht vor allem auch darum kurze Wege zu Zielen des täglichen Bedarfs sicherzustellen Im Idealfall können die Anwohnerinnen und Anwohner alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs in höchstens 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreichen.“– Elias Pajares, Co-CEO

„Um nachhaltige Städte im Sinne der 15-Minuten-Stadt zu planen ist es essentiell, die Stadt-und Verkehrsplanung integriert zu betrachten. Wir freuen uns, dass wir unser Planungsinstrument GOAT nun für ganz Deutschland zur Verfügung stellen können und somit Städte und Regionen bei der Umsetzung der 15-Minuten-Stadt unterstützen können.“ – Ulrike Jehle, Co-CEO

“Es ist unglaublich, wie Technologie und Daten unsere Welt verändern. Gleichwohl ist es uns ein Herzensanliegen, technischen Fortschritt nicht als Selbstzweck zu sehen. Daher freuen wir uns, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag zur Digitalisierung und zur nachhaltigen Entwicklung leisten können.”– Majk Shkurti, CTO