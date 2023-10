Neue App vereinfacht Digitalisierungsprojekte

In der Kooperation der drei Unternehmen aus Ludwigsburg (LIS.TEC), Petersaurach (modern-paper) und Ravensburg (DocHouse) wird der Fokus darauf gelegt, bestehende Papier- oder PDF-Formulare digital abzubilden und dadurch lebendig zu gestalten.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen App-Entwicklungstools, mit denen man mithilfe von Standardwerkzeugen Formulare komplett neu erstellen muss, verwendet die DIGIT:Pro-App eine komfortable PDF-Engine. Dadurch ist es möglich, bestehende Papierformulare inkl. Corporate Design 1:1 auf Smartphone oder Tablet zu bringen, sozusagen vom Klemmbrett zum Tablet. Die Eingaben liegen dann digital vor und können über den DIGIT:Pro-Server direkt in die Backendprozesse integriert werden.

Das digitale Formular gleicht dem bisherigen Papierformular. Dadurch entsteht fast kein Schulungsaufwand und es bringt eine hohe Akzeptanz beim Endanwender.

Formulare nutzen Funktionen mobiler Endgeräte

Wolfgang Brugger, Geschäftsführer bei DocHouse erklärt: „Die Möglichkeit des DIGIT:Pro-Servers, Formulare über den Webbrowser zur Verfügung zu stellen, hat sich in unseren Kundenprojekten bewährt. Die Anforderungen der Kunden, Formulare auch unterwegs bearbeiten zu können, Bilder an beliebiger Stelle einzufügen, Geodaten zu erfassen, Dokumente zu unterschreiben, Freihand zu zeichnen und zu schreiben – das Ganze auch offline – hat uns dazu bewogen, eine native App zu entwickeln.“

Mobile Endgeräte sind bekannterweise in ihrem Metier Schweizer Taschenmesser. Die App greift auf alle denkbaren Funktionen, Sensoren und Schnittstellen zu. Papier durch Tablet oder Smartphone zu ersetzen, eröffnet so unendlich viele neue Möglichkeiten im geschäftlichen Formulareinsatz.

Digitalisierungsprojekte nur in „schnell“

Jens Orhanovic ist Geschäftsführer bei LIS.TEC und streicht vor allem heraus: „Ehe andere angefangen haben Projekte und Apps zu beschreiben, sind wir schon mit der Umsetzung fertig. In unserem DIGIT:Pro-Server steckt ein fertiges Intranet für Formulare. Intern können Abteilungen und Fachgruppen bedient werden und auch externen Benutzern stellen wir mit DIGIT:Pro Formulare zur Verfügung. Im öffentlichen Bereich könnten wir so etwa die Anforderungen des OZG abbilden.“

Den Formularprozess neu gedacht, ganz ohne IT-Experten

Friedrich Kramer von modern-paper ist der Erfinder und bei ihm laufen in diesem Dreiergespann die Fäden der Entwicklung zusammen: „Unser DIGIT:Pro-Server bereitet Formulare für die digitale Nutzung vor. Bisher einfache Formulare werden zu lebendigen Formularen. Dafür nutzen wir eine spezielle PDF-Engine. Unsere Kunden können so ihr Corporate Design wahren und wir reichern die Formulare an, sodass digitale Geschäftsprozesse jeglicher Art denkbar werden. Von der Dokumentation der Baustellenabsicherung über die Dokumentation der Fahrzeugübergabe oder Checklisten beim Storecheck ist alles denkbar. Da sind wir sehr flexibel, weil wir im PDF jegliches mögliche Design realisieren können.“

Der DIGIT:Pro-Server unterstützt mit der Nutzung der App die automatische Erkennung von Geräten und stellt passende Design- und Sprachversionen zur Verfügung. Über Schnittstellen werden Formulare vorbefüllt und Formulardaten anschließend an definierte Zielsysteme wie ERP oder CRM übergeben.

Zunächst steht die App für iOS zur Verfügung: www.digitpro.app/app