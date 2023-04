OMQ veröffentlicht ersten deutschen Chatbot, der auf ChatGPT/GPT-4 basiert

OMQ, einer der führenden Anbieter von KI-gestützten Kundenservice-Lösungen, freut sich, die Veröffentlichung seines neuen Beta-Chatbots auf ChatGPT/GPT-4 Basis bekannt zu geben. Dieser Chatbot nutzt die neueste KI-Technologie von OpenAI, um die Kundenkommunikation im Kundenservice zu revolutionieren.

Der neue Beta-Chatbot von OMQ bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Kund:innen noch besser und effizienter im Service zu helfen. Mit seiner fortschrittlichen Technologie kann der Chatbot schnell auf Kundenanfragen reagieren, Fragen beantworten und Probleme lösen. Der größte Unterschied zu aktuellen Chatbots ist dabei die Art der Kommunikation: Der neue GPT-4 Chatbot von OMQ ist in der Lage, eine natürlichsprachige Kommunikation zu führen. Die Engine versteht komplexe Anfragen, kann flexibel darauf reagieren, die Sprache wechseln, auf Rückfragen eingehen und einen natürlichen Dialog mit Kund:innen führen.

"Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kund:innen als erstes deutsches Unternehmen diesen Chatbot mit der neuesten KI-Technologie auf ChatGPT/GPT-4 Basis zur Verfügung zu stellen", sagt Matthias Meisdrock,CEO von OMQ. "Unser neuer Beta-Chatbot ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von KI-basierten Customer-Service-Lösungen, die dazu beitragen, die Kundeninteraktion zu verbessern und gleichzeitig den Arbeitsaufwand der Service-Mitarbeiter:innen zu reduzieren."

OMQ’s Beta-Chatbot basiert auf der ChatGPT/GPT-4-Technologie und ist in der Lage, auf komplexe Kundenanfragen zu reagieren und Fragen zu beantworten, ohne dass menschliche Eingriffe erforderlich sind. Die Besonderheit dabei ist, dass das Entwickler-Team von OMQ den Chatbot so trainiert hat, dass er den Anforderungen im Kundenservice entspricht. Während die Engine von OpenAI aktuell noch nicht für den Kundenservice optimiert ist, hat es das Team von OMQ geschafft, diese Herausforderung zu meistern und die Lösungen in dem neuen Beta-Chatbot umzusetzen. Dazu gehören u. a. die folgenden Punkte:

- Aktuelles Wissen bereitstellen

- Zu wahrheitsgemäßen Antworten anleiten

- Optimierung des Einsatzes von LLM

- Trainieren für spezifische Supportaufgaben

"Wir sind davon überzeugt, dass unser neuer Beta-Chatbot unseren Kund:innen dabei helfen wird, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern, indem er schnelle, effiziente und personalisierte Antworten auf Kundenanfragen liefert", sagt der CEO von OMQ.

Der neue Beta-Chatbot von OMQ ist jetzt zum testen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website und dem Blog von OMQ: GPT-4 Chatbot für den Kundenservice | Der neue ChatGPT Beta-Chatbot im Test