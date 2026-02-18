TenderFlow GmbH

Unternehmen

Newsroom

Paderborner Startup TenderFlow macht öffentliche Aufträge per KI zugänglich

18. Februar 2026, 15:50
Paderborn,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

15 Kunden in drei Monaten nach Gründung / KI-Plattform durchsucht über 150 Ausschreibungsportale automatisch / Bielefelder IT-Unternehmen gewinnt Auftrag eines Jobcenters in NRW

Foto der beiden Gründer mit Zitat von Lars Lammers

TenderFlow launcht im Februar mit 15 Kunden
© TenderFlow GmbH

Paderborn. Das Paderborner Startup TenderFlow hat im Februar seine KI-gestützte Plattform für öffentliche Ausschreibungen gelauncht – und verzeichnet nach nur drei Monaten bereits 15 zahlende Kunden. Einer davon, das Bielefelder Softwareunternehmen klose brothers GmbH, hat über TenderFlow eine öffentliche Ausschreibung im sechsstelligen Bereich gewonnen. Die Gründer Lars Lammers (CEO) und Tobias Graf (CTO) wollen mit ihrer Plattform den Zugang zu staatlichen Aufträgen vereinfachen – vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, die bisher an der Bürokratie scheitern.

500 Milliarden Euro – und kaum ein Mittelständler profitiert

Der öffentliche Sektor ist der größte Auftraggeber Europas. Allein in Deutschland vergeben Bund, Länder und Kommunen jährlich Aufträge in dreistelliger Milliardenhöhe – für IT-Dienstleistungen, Software, Beratung, Infrastruktur und Digitalisierung. Doch der Zugang zu diesen Aufträgen gleicht einem Dschungel: Ausschreibungen verteilen sich auf über 150 verschiedene Portale, Unterlagen umfassen häufig 60 Seiten und mehr, Fristen sind eng getaktet und formale Fehler führen zum sofortigen Ausschluss.

„Der öffentliche Markt ist riesig, stabil und verlässlich – aber für die meisten Mittelständler praktisch unsichtbar", sagt Lars Lammers, Geschäftsführer und Mitgründer von TenderFlow. „Unternehmen scheitern nicht an ihrer Leistung, sondern an einem System, das für Unternehmen ohne Vergabe-Erfahrung kaum zugänglich ist."

Wie TenderFlow funktioniert

TenderFlow durchsucht täglich alle relevanten europäischen Vergabeportale – darunter evergabe.de, ted.eu und evergabe-online.de – und identifiziert automatisch Ausschreibungen, die zum Profil, den Referenzen und der strategischen Positionierung eines Unternehmens passen. Eine selbst entwickelte, in Deutschland gehostete KI analysiert die Ausschreibungsdokumente inhaltlich, extrahiert Anforderungen, Fristen und K.O.-Kriterien und fasst sie verständlich zusammen. Unternehmen erhalten so innerhalb von Minuten eine fundierte Entscheidungsgrundlage – in Minuten statt in Stunden.

„Unser Ziel ist, dass ein IT-Unternehmen mit fünf Mitarbeitenden den gleichen Zugang zu öffentlichen Aufträgen hat wie ein Konzern mit eigener Vergabeabteilung.", so Lammers.

Erste Ergebnisse: Sechsstelliger Auftrag und messbare Zeitersparnis

Die bisherigen Kundenergebnisse belegen den Ansatz:

  • klose brothers GmbH (Bielefeld, 20 Mitarbeitende, Softwareentwicklung): Das Unternehmen gewann über TenderFlow eine Ausschreibung eines Jobcenters in NRW – mit sechsstelligem Auftragsvolumen. Zwei Entwickler und eine Designerin arbeiten seitdem Vollzeit im Projekt. „Diese Ausschreibung kam über TenderFlow – und wir haben sie gewonnen", bestätigt das Unternehmen. Zudem wurde klose brothers in mindestens zwei weiteren Vergabeverfahren in die engere Auswahl aufgenommen.
  • viadee Unternehmensberatung AG (Münster, 250+ Mitarbeitende, IT-Beratung): Das erfahrene Beratungsunternehmen erhält über TenderFlow monatlich fünf bis sieben hochrelevante Ausschreibungsvorschläge – ohne eigenen Suchaufwand. Die Zeit, die zuvor in manuelle Recherche floss, wird nun direkt für die Bearbeitung der vielversprechendsten Angebote eingesetzt.

Über alle 15 Kunden hinweg lieferte TenderFlow jeweils sieben bis neun relevante Ausschreibungsvorschläge. Die Plattform spart laut eigenen Erhebungen rund 80 Prozent der bisherigen Bearbeitungszeit ein.

Gegründet in Paderborn, gemacht für den Mittelstand

TenderFlow richtet sich gezielt an IT-Unternehmen, die öffentliche Aufträge als neuen Umsatzkanal erschließen wollen – vom Softwarehaus über den Cloud-Anbieter bis zum IT-Sicherheitsdienstleister. TenderFlow soll Unternehmen ermöglichen, am öffentlichen Vergabemarkt teilzunehmen, auch ohne eigene Vergabeabteilung. Die Plattform übernimmt den Prozess von der Suche bis zur Angebotsunterstützung.

„Öffentliche Aufträge sind für viele Unternehmen der stabilste Umsatzkanal, den es gibt – unabhängig von Konjunktur und Marktzyklen. Trotzdem nutzen die wenigsten Mittelständler diesen Markt – weil der Einstieg zu aufwändig ist. Das wollen wir ändern.", sagt Lammers.

Über TenderFlow

Über TenderFlow

TenderFlow ist ein im November 2025 in Paderborn gegründetes Startup, das den öffentlichen Ausschreibungsmarkt mit künstlicher Intelligenz zugänglich macht. Die KI-Plattform durchsucht täglich über 150 Vergabeportale, analysiert Ausschreibungsunterlagen automatisch und begleitet Unternehmen vom Matching bis zum fertigen Angebot. TenderFlow wurde von Lars Lammers (CEO) und Tobias Graf (CTO) gegründet und richtet sich insbesondere an IT-Unternehmen, die staatliche Aufträge als neuen Vertriebskanal erschließen wollen.

Wirtschaftssektor:
IT-Dienstleister IT-Sicherheit
https://www.tenderflow.de?utm_source=Publ…
Kontakt
zum Newsroom »
Thematisch passend
Relevanz vor Format: Pressemitteilungen, Journals und Case Studies zum selben Thema.