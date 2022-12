Ausbildungsqualität bei Karl Knauer: „ausgezeichnet“

Die wichtigste Preisverleihung der deutschen Druck- und Medienwirtschaft, die Vergabe der Druck&Medien Awards, wurde dieses Jahr „volljährig“: Bereits zum 18. Mal zeichnete die Fachjury Unternehmen aus, die in den letzten zwölf Monaten durch außergewöhnliche Produkte, Innovationen oder Angebote positiv aufgefallen sind. Zu den Preisträgern zählt traditionell auch der Verpackungs- und Werbemittelspezialist Karl Knauer aus dem Schwarzwald, der sich neben der Nominierung als Finalist in der Kategorie „Verpackungsdrucker des Jahres“ vor allem über Silber in der Kategorie „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ freuen kann. „Es ist eine schöne Anerkennung für unser Engagement, dass wir erneut für unsere Ausbildungsqualität und das Angebot, das wir unseren Auszubildenden machen, ausgezeichnet wurden“, sagt Marco Manna, Personalleiter der Karl Knauer KG, anlässlich der Übergabe der Urkunden. „Denn wie quasi jedes Unternehmen suchen auch wir nach jungen Bewerberinnen und Bewerbern, die Lust haben, in einer wirklich spannenden und vielseitigen Branche zu arbeiten. Und die positive Aufmerksamkeit, die ein solcher Preis mit sich bringt, hilft uns bei der Gewinnung junger Fachkräfte.“

Fachkräfte von morgen – made by Karl Knauer

Tatsächlich investiert das Familienunternehmen seit vielen Jahren jede Menge Herzblut, Zeit und auch Geld, um junge Menschen bei ihrem Einstieg in den Beruf zu fördern. Neben der Vermittlung von Fachwissen geht es den Verantwortlichen bei Karl Knauer auch darum, die Auszubildenden innerhalb kürzester Zeit aktiv in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ihre Selbstständigkeit und verantwortungsvolles Handeln werden aber auch innerhalb spezieller Azubi-Projekte, wie der Betreuung der unternehmenseigenen Social-Media-Kanäle, Nachhaltigkeits-Aktionen oder der Teilnahme an Verpackungswettbewerben, gefördert.

Dass dieser Weg richtig ist, bestätigt nicht nur die Jury der Druck&Medien Awards, sondern vor allem ein Blick auf die Ausbildungszahlen: 2021 waren bei Karl Knauer insgesamt 21 Auszubildende und Studierende beschäftigt. „Unsere Auszubildenden gehören regelmäßig zu den Landesbesten und beeindrucken mit sehr guten Ergebnissen. Darum freuen wir uns, dass die Allermeisten von ihnen nach erfolgreichem Abschluss im Unternehmen bleiben und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten“, sagt Michael Deronja, Geschäftsführer der Karl Knauer KG.