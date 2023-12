proLend erweitert Online-Vermietportal um Feature zur digitalen Abrechnung

proLend ermöglicht das digitale Vermieten und Mieten von Landmaschinen. Mittels digitaler SaaS-Plattform automatisieren Betriebe ihre innerbetriebliche Organisation und den Vermietprozess. Die Nutzung der bereits bestehenden Land- und Forsttechnik wird durch effiziente, passgenaue und digitale Informationsbereitstellung zwischen Kunden, Mitarbeitern, Maschinen und Büro optimiert - egal ob es sich um die nächste Auftragsleistung oder die Vermietung der Maschinen und Geräte handelt. Um von der Reservierung bis zur Abrechnung medienbruchfrei alles in einem Tool zu ermöglichen, erweitert proLend seine SaaS-Plattform um das Feature easyInvoice.

Die Erweiterung easyInvoice ermöglicht es den Betrieben, direkt im Portal elektronische Rechnungen (XRechnung / ZUGFeRD) zu erstellen und zu verwalten. Die Rechnungserstellung erfolgt nach EU-Standard, optimiert für B2B und B2G. Für die Rechnungsstellung greift das Portal automatisiert auf die Reservierungs- und Mietdaten zurück. Mit Vorlagen und der Volltextsuche in Belegen gehören die langwierige Rechnungserstellung und die Suche im Papierstapel der Vergangenheit an. Mittels SEPA-QR-Code (Girocode) wird ein schneller Zahlungseingang unterstützt. Die gesamten Belege können bequem für die weitere Nutzung in die Buchhaltung importiert werden.