Stuttgarter E-Commerce-Agentur EXCONCEPT feiert 10-jähriges Jubiläum

2011 gründete Marco Rieder mit Anfang 20 die E-Commerce-Agentur EXCONCEPT in Weinstadt bei Stuttgart. Am Anfang entwickelten wir für Kunden verschiedene Marken- und Unternehmenswebsites in TYPO3. Die Nachfrage vor allem nach komplexeren Projekten wie Online-Shops stieg danach recht schnell, mit deren Umsetzung die E-Commerce-Agentur ihre Kunden begeistert. „Das Ziel war es seit jeher, die Digitalprojekte kundenorientiert durchzuführen und so langfristig zufriedene Kundenbeziehungen zu etablieren“, so Geschäftsführer Marco Rieder. Aus der kleinen IT-Firma ist mittlerweile ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Fokus auf die E-Commerce-Branche geworden. Seit 2014 ist E-Commerce-Spezialist Uli Häfele Teil des Teams und stieg 2019 mit in die Geschäftsführung ein. Neben dem Stuttgarter Hauptsitz entstand 2017 außerdem noch ein zweiter Standort in Belgrad, Serbien, unter der Leitung von Christian Pollach. EXCONCEPT setzt heute verstärkt Shopware-6-Projekte um, ist seit April 2021 Shopware-Enterprise-Partner und befindet sich immer noch auf stetigem Wachstumspfad.